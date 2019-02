Netflix estrena Go! Vive a tu manera, la primera serie juvenil de la plataforma

¡Netflix se sigue renovando! En esta ocasión, el servicio de streaming acaba de lanzar una de sus más grandes apuestas: Go! Vive a tu manera, la primera serie juvenil musical de esta compañía.

Go! tiene a Sebastián Merillo como creador y director principal, siendo uno de los productores musicales más prestigiosos y reconocidos de Argentina. Entre sus mejores trabajos se encuentra Sol y Luna y Violetta. Por otro lado, tiene a Patricia Maldonado como guionista, escritora de ¡Grande, Pa!, Chiquititas, Rebelde Way; entre otras.

Esta nueva aventura tiene como protagonista principal a Mia, una joven que sueña con ser cantante y que, tras ganar una beca para el colegio Saint Mary, es seleccionada por su talento para ser parte del exclusivo Club de arte 'Go!', que hasta antes de su ingreso solo dejaban ingresar a simpatizantes de Lupe, la antagonista.

Es así que, capítulo tras capítulo, el usuario se sumergirá en las aventuras que tendrá Mia, quien tendrá que destacar a base de su talento y, junto a sus amigos, asumirá cada reto que se le ponga en frente, así como los obstáculos, dejando en claro que todo es posible gracias a la perseverancia.

Go! Vive a tu manera contará con canciones 100% originales, las cuales fueron escritas especialmente para esta serie. Es así que, podrán escuchar canciones como Just Beat It, Go!, Você é demai y más. Sin duda alguna, Netflix apuesta todo para esta nueva serie juvenil.

Al mismo estilo de Soy Luna, Go! promete entregar imponentes hits y coreografías, así como conflictos y ocurrencias. La serie juvenil de Netflix cuneta con 15 capítulos en su primera temporada y se espera que llegue una segunda muy pronto.

Aquí podrás ver el tráiler