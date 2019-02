¿Viste ‘Le temes a la oscuridad’? Serie anuncia su regreso vía Nickelodeon

Con los preparativos en torno a la película de ‘Le temes a la oscuridad’, una nueva noticia ha sorprendido a los nostálgicos televidentes. El canal estadounidense, Nickelodeon, acaba de confirmar que 'Are You Afraid of the Dark?' volvería también en formato de serie.

Todo cabe indicar que la miniserie saldría al aire en octubre y, si sigue el mismo concepto, nos traerá de vuelta al grupo de adolescentes llamado 'La sociedad de la medianoche'; aquel grupo de jóvenes que se turnan para contar historias de terror alrededor de una fogata en cada episodio.

El programa de Nickelodeon planea salir al aire el próximo 11 de octubre, coincidiendo con el lanzamiento de una adaptación cinematográfica previamente anunciada del mismo programa, escrita por el guionista de IT, Gary Dauberman.

¿Le temes a la oscuridad?

"Vamos a celebrar la nueva versión de 'Le temes a la oscuridad?' con esta película y honraremos el lado más oscuro y aterrador del show. La historia fue realmente innovadora para Nickelodeon en ese momento. Espero que la 'Sociedad de la medianoche lo apruebe", dijo Dauberman a The Hollywood Reporter.

¿Are You Afraid Of The Dark? conocido en Latinoamérica como “¿Le temes a la oscuridad?” fue una serie icono de los noventas. Si bien era un show dirigido a niños, las historias de terror y suspenso que se contaban, le robaron un par de sustos a varios. En Facebook fue compartida la información.