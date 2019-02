Fear The Walking Dead: Sale a luz las primeras imágenes de la quinta temporada

Es cierto que los fanáticos de la serie ‘Fear the Walking Dead’ no verán nuevos capítulos de la parte de la cadena AMC, hasta mitad de año, cuando comience la transmisión de la quinta temporada del spin off apocalíptico, pero esta semana se pudo revelar algunas imágenes de cara al estreno.

Un total de cuatro imágenes aparecieron en la cuenta oficial de Twitter de 'The Walking Dead', justo ahora que ya se están viendo los capítulos estrenos de la novena temporada. Entre las fotografías que aparecen, vemos a los dos protagonistas Morgan (interpretado por Lennie James) y Alicia Clark (interpretado por Alycia Debnam-Carey) en una de las escenas sangrienta.

En otra, vemos a Victor Strand (interpretado por Colman Domingo) cuando sostiene una pistola, pero parece totalmente asustado, además, que también tenemos a June (interpretado por Jenna Elfman) junto a John Dorie (interpretado por Garret Dillahunt) que han sido captados perdidos en la oscuridad.

Previamente, se había colgaba otras fotografías donde veíamos a la joven Charlie (interpretado por Alexa Nisenson) y de Dwight (intepretado por Austin Amelio), en su ingreso a este spin off, pues como se sabe, será el quinto personaje crossover que salta de la serie original a ‘Fear the Walking Dead’.

Your first look at Dwight in #FearTWD Season 5 👀 pic.twitter.com/MhRCPayz99 — The Walking Dead (@TheWalkingDead) 10 de febrero de 2019

Otro de los puntos que se sabe de cara a la quinta temporada, es que tras una ausencia durante toda la cuarta sesión, volverán a aparecer Troy Otto (interpretado por Daniel Sharman) y a Daniel Salazar (interpretado por Rubén Blades).