Avengers 4: Tony Stark habría usado sus "últimas palabras" en anterior película

Cuando se estrenó el primer tráiler de Avengers: Endgame, hubo una escena que marcó hasta el día de hoy a todos los fans de Marvel: las últimas palabras de Tony Stark. El héroe se dejó ver en un estado lamentable mientras estaba varado en el espacio.

En ese momento, Iron Man (Robert Downey Jr.) decidió mandar un sentido mensaje a su amada, Pepper Potts: "Cuando me quede dormido, soñaré contigo. Siempre se trató de ti (It's always you), se puede escuchar al final de la grabación, dando a entender que el héroe tendrá un atroz final en Avengers: Endgame.

Sin embargo, esta peculiar frase ya la habría dicho en una anterior película. Un usuario de Reddit se dio cuenta de ello y comenzó a investigar para dar con un filme que había sido estrenado nueve años atrás. ¿De cuál se trata? Iron Man 2.

En la escena se puede ver a Tony Stark hablar con Pepper Pottts, a quien había ascendido a CEO de Industrias Stark minutos antes. Tras mencionar todo lo que ella puede lograr con la compañía, el popular 'Iron Man' menciona la frase "It's you. It's always been you", sonando demasiado familiar a lo que dice en Avengers: Endgame.

Esto no sería algo al azar, pues se sabe que Marvel suele colocar varios "easter egg" en sus películas y mensajes subliminales. Por ejemplo, el nombre de Avengers 4, "Endgame" fue mencionada por Doctor Strange (Benedict Cumberbatch).

Avengers: Endgame llegará a nuestras salas el próximo jueves 25 de abril, cerrando así la Fase Tres del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).