Star Wars: J.J. Abrams culmina Episodio 9 con emotiva fotografía

Star Wars: Episodio 9 culminó con la filmación, luego de meses de trabajo. Así lo confirmó el director J.J Abrams en sus redes sociales, donde publicó una fotografía del set de la película que confirmaba el fin del rodaje.

“Se siente imposible, pero hoy cerramos la fotografía principal del Episodio 9. No hay forma adecuada para dar las gracias a este verdaderamente mágico equipo y elenco. Estoy por siempre en deuda con todos ustedes”, publicó Abrams.

En la emotiva fotografía se puede observar a los protagonistas de la saga, Finn Oscar (John Boyega), Rey (Daisy Ridley) y Poe (Oscar Isaac) abrazados y con el rostro acongojado.

It feels impossible, but today wrapped photography on Episode IX. There is no adequate way to thank this truly magical crew and cast. I’m forever indebted to you all. pic.twitter.com/138AprtFuZ