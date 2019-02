Oscar 2019 EN VIVO: Fecha, lugar y hora de la ceremonia de premios [VIDEO Y FOTOS]

Como todos los años, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas entrega los Premios Oscar 2019, para reconocer así el trabajo de la industria cinematográfica en el último año.

Con cintas como Roma, Bohemian Rhapsody, La favorita, Green Book, Black Panther, El infiltrado al KKKlan, Nace una estrella y Vice a la categoría ‘Mejor película’, el mundo estará pendiente por saber quién será la vencedora.



Si no te quieres perder EN VIVO el Oscar 2019, aquí te decimos en qué canal verlo, qué día y a qué hora.

¿Cuándo son los premios Oscar 2019?

El evento será el próximo domingo 24 de febrero a las 7:00 p. m. en Perú. Los galardones serán entregados en el Dolby Theatre en Hollywood (Kodak Theatre). Conoce en esta nota qué canales transmitirán los premios Oscar 2019.

Nominados al Oscar 2019

¿A qué hora son los Oscar 2019?

Premios Oscar 2019 horarios en Latinoamérica



México, Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador: 7:00 pm.

Ecuador, Colombia, Panamá: 8:00 pm.

Estados Unidos - Los Ángeles: 5:00 pm. (ET) / 09:00 pm. (PT)

Estados Unidos - Nueva York: 8:40 pm. (ET) / 12:40 am. (PT)

Rep. Dominicana, Bolivia, Venezuela y Puerto Rico: 9:00 pm.

Paraguay: 10:00 pm.

Venezuela, Argentina, Uruguay y Chile: 9:00 pm.



Premios Oscar 2019 horarios en Europa



España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 1:30 am.

'Roma' en los Oscar 2019

¿En qué canal transmiten los premios Oscar 2019?

En la siguiente lista podrás saber qué canales transmitirán los premios Oscar 2019. En Perú, la gala será transmitida a través de canal 2, Latina. Pero eso no es todo, si cuentas con señal de cable y/o estás fuera del país y quieres saber en qué canal transmiten los premios Oscar 2019 lo podrás hacer EN VIVO mediante el canal de cable TNT qué, como todos los años, emitirá la señal con doblaje al español y en su versión en inglés. Además, podrás seguir el canal de E! entertainment donde podrás ver la ceremonia previa, es decir, la famosa alfombra roja a partir de las 5 de la tarde.



En el caso de Estados Unidos, para ver EN VIVO los Premios Oscar 2019, la cadena ABC emitirá a través de su señal la ceremonia de premios.

¿Cómo ver el Oscar 2019 vía online?

La cuenta oficial en Twitter de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográfica de Hollywood, @TheAcademy, transmitirá el streaming en vivo de la alfombra roja a partir de las 6:30 p.m.