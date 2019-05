Premios Oscar 2019: Razones por las que Roma la favorita a mejor película

Roma, dirigida por el exitoso director mexicano Alfonso Cuarón, es una de las películas mexicanas más conocidas a nivel mundial. No solo cuenta con buenas críticas por la prensa especializada, también ha ganado una gran cantidad de premios en cada festival de cine en la que participa.

No cabe duda que Cuarón realizó un trabajo magnífico en todos los aspectos de la cinta, los cuales se reflejan en el reconocimiento y las diez nominaciones al Oscar que ha recibido por parte de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas.

En esta nota nos centraremos en la de 'mejor película' y te brindaremos las razones por las cuales debe ganar aquella categoría en los Premios Oscar 2019, que se llevarán a cabo el próximo 24 de febrero el Dolby Theatre de Hollywood, de Los Ángeles



La dirección de Alfonso Cuarón

Luego de alcanzar el reconocimiento con 'Gravedad', que ganó 7 premios Oscar en 2013, (incluido el de mejor director) Cuarón tomó la decisión de regresar a México y a la colonia dónde creció (Roma en Ciudad de México).

No solo eso, sino que para plasmar su historia y hacerla realista, contrató a la maestra de escuela, Yalitza Aparicio, para que interprete a Cleo, la empleada doméstica que pasa por diversas situaciones en la cinta, de acuerdo al contexto político y social en el que se encentra.

El director mexicano realiza Roma como parte de un sentido homenaje a su nana Libo Rodríguez, y realizar una críticas a la sociedad mexicana dando a conocer el contraste que existen entre las clases sociales.

Por otro lado, es admirable la dedicación que Cuarón pone en cada detalle de su película, como el buen uso de planos y ángulos que existen en la escena de la entrada del auto de Antonio a la cochera o el maravilloso travelling en el mar.

El caso de la fotografía es punto aparte, ya que Roma sumó un importante premio en este aspecto al llevarse el segundo lugar en el festival de Camerimage, reconocida premiación de fotografía a nivel mundial.

El sonido es otro de los aspectos bien trabajados por Cuarón. En toda la película no se escucha un telón musical, dándole protagonismo a los sonidos ambientales, que brindan realismo y sumergen al espectador en la cinta. Este aspecto técnico ha recibido comentarios favorables por la prensa especializada.

Rompe el molde de la industria cinematográfica

Roma es sin duda una de las películas que rompen paradigmas y esto quizá empezó desde que fue rechazada para participar en el festival de Cannes, debido a que la reglas establecen que la cinta se exhibiera en los cines franceses 18 meses antes que Netflix pudiera estrenarla a nivel comercial.

Además, se supo que dos principales cadenas de cines mexicanos se negaron a exhibir la película por no considerarla comercial y no contar con los esquemas convencionales con los que trabaja la industria cinematográfica de aquel país.

Esto no dejó que Roma deje de ser imparable y participe en otros festivales en donde obtuvo distintos galardones; como el León de Oro en el Festival de Venecia por 'mejor película', el Premio Goya como 'mejor película Iberoamericana', el Globo de Oro como 'mejor película en lengua no inglesa' y en los Bafta se llevó el de 'mejor película' y 'mejor película de habla no inglesa'; por mencionar algunos de diversos reconocimientos obtenidos a nivel mundial.

Por tal motivo, Roma ha roto esquemas al enfrentarse a un sistema de distribución cinematográfico obsoleto y excluyente, del cual salió ganador por tener al reconocido Alfonso Cuarón como director y que servirá como precedente para futuras películas con temática similar.

El contexto histórico en el que se encuentra

Roma es una película para todos, puedes ser una película de amor, de desigualdad social, de conflictos familiares, etc. Depende que enfoque tome el espectador, Roma será la cinta indicada para personas que aprecian las buenas historias.

Sin embargo, algo que no puede negarse es el contexto político y social en el que se encuentra, en donde muchos críticos coinciden en que la producción está sumergida en años (1970 - 1971) en la que México contaba con contrastes y posturas clasistas marcadas, que se ven reflejadas en el momento político que vive el país azteca.

Esto se ve reflejado en una de las escenas que hace referencia al antiguo régimen político de Luis Echeverría, quien fuera presidente de México y que ordenó la masacre de Jueves de Corpus (1971), perpetrada por los Halcones. Esta es una de las tantas críticas sociales que incluye la cinta y que ha generado distintos comentarios por los espectadores.

Yalitza Aparicio como protagonista

Uno de los temas más comentados por muchos es la elección de Yalitza Aparicio como la protagonista de Roma, la cual ha sido criticada por distintas personas en México quienes creen que Cuarón debió escojer a una actriz experimentada para el protagónico de la cinta.

Aparicio, que vive en la comunidad de Tlaxiaco, se ganaba la vida como una maestra de escuela preescolar y decidió asistir al casting por presión de su hermana, sin saber que sería la elegida para interpretar a Cleo.

A pesar que no contó con estudios de actuación, Yalitza demuestra en pantalla una naturalidad impecable, que contrasta con la falta de emociones o la incapacidad para que su personaje genere empatía.

Son estas características las que el director destaca y que buscan reflejar la personalidad y el mundo interior de "Libo", la nana de Cuarón en la que se inspiró para crear el personaje de Cleo.

A pesar que ser una actriz debutante, la actuación de Yalitza ha sido calificada como la mejor de 2018 por la revista Time y como la actriz más destacada por The New York Times.