One Piece: El creador del anime habla sobre la popularidad del personaje Nami

En los últimos meses o años han aparecido diversas noticias con respecto al anime One Piece, puesto que su creador Eiichiro Oda no tuvo mejor idea que dar a conocer su casa en televisión de señal abierta en Japón, además de realizar varias declaraciones relacionadas con respecto al final del manga.

Es por eso que tras lo ocurrido, en la red social Twitter apareció una entrevista con el portal Comicbook que le hicieron al mangaka en el 2016, donde habló entre otras cosas, sobre la popularidad de Nami.

El que compartió este clip, fue el usuario KenXyro, que a través de la red social publicó un diálogo en donde un fan comentaba que a él le gustaba mucho este personaje y que se siente a gusto con su diseño especialmente después del arco ‘The New World’, por lo que lo decidió coleccionar cada mercancía posible de la pirata.

Cuando a Oda le preguntaron si le molestaba eso, él respondió: “Siento que Nami está obteniendo más popularidad. Supongo que te sientes culpable de mirar a mis personajes de una forma erótica. No me importa en lo absoluto y aplica para todos mis personajes. Mi mentor me dijo que en el universo manga, tú creas un producto y después de que la gente gasta dinero en ello, no es bueno que nos quejemos. Estoy de acuerdo con él. Por favor, disfruten de mi trabajo con la interpretación o imaginación que sea de su gusto. Yo sólo estoy feliz de que lean el manga”.

Esto seguramente deja a más de uno tranquilo, por si se sentía culpable de haber visto a Nami de esa manera. Para su creador, Eiichiro Oda, es común que pasé eso. Por otra parte, aseguró que el final de la historia de Luffy no será “la aventura en sí misma”.

