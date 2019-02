Premios Óscar: Los 10 actores más jóvenes en ganar el máximo galardón

Empezamos a vivir la entrega 91 de los Premios Óscar recordando a los ganadores más jóvenes en la categoría "actor principal".

En total hemos seleccionado a los 10 intérpretes con menos edad en estos casi 95 años de premiaciones. A diferencia de otras categorías, la de mejor actor principal ha sido obtenida por artistas con más de 29 años.

Antes de dar el listado de ellos, vale mostrar a los nominados en esa categoría para la presente versión, los Óscar 2019, a realizarse el domingo 24 de febrero de 2019.

Los 5 nominados en la categoría "mejor actor" para los Óscar 2019:

-Christian Bale como Dick Cheney en la película Vice.

-Bradley Cooper como Jackson "Jack" Maine en A Star Is Born.

-Willem Dafoe como Vincent van Gogh en At Eternity's Gate.

-Rami Malek como Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody.

-Viggo Mortensen como Frank "Tony Lip" Vallelonga en Green Book.

Los 10 actores más jóvenes en ser nominados a los Premios Óscar y ganarlos

10. Charles Laughton (ganador de los Óscar del año 1933 – ceremonia realizada en marzo de 1934)

En la edición número 6 de los Premios Óscar, a la edad de 34 años, se llevó la estatuilla por su actuación en la película británica La vida privada de Enrique VIII. En esa ocasión interpretó a al rey de Inglaterra Enrique VIII.

Otros largometrajes que deberían ver del actor es Jamaica Inn (Alfred Hitchcock) y Espartaco (Stanley Kubrick).

9. Robert Donat (ganador de los Óscar del año 1939 – ceremonia realizada en febrero de 1940)

En la edición número 12 de los Premios Óscar, a la edad de 34 años, se llevó la estatuilla por su actuación en la película británica Adiós, Mr. Chips. En esa ocasión interpretó al profesor Mr. Chips.

Del actor inglés recomendamos ver The Ghost Goes West, The 39 steps (Alfred Hitchcock) y La ciudadela. También aparece en el éxito La vida privada de Enrique VIII.

8. Clark Gable (ganador de los Óscar del año 1934 – ceremonia realizada en marzo de 1935)

En la edición número 7 de los Premios Óscar, a la edad de 34 años, se llevó la estatuilla por su actuación en la película Sucedió una noche. En esa ocasión interpretó al periodista Peter Warne.

De seguro lo recuerdas por su interpretación de Rhett Butler en la famosa película Lo que el viento se llevó. Asimismo, otros largometrajes que puedes ver de él son Rebelión a bordo y Un alma libre.

7. James Stewart (ganador de los Óscar del año 1940 – ceremonia realizada en febrero de 1941)

En la edición número 13 de los Premios Óscar, a la edad de 32 años, se llevó la estatuilla por su actuación en la película Historias de Filadelfia. En esa ocasión interpretó al hombre de prensa Macaulay "Mike" Connor.

Se dio el lujo de vencer en la categoría de mejor actor a Chales Chaplin por su actuación en El gran dictador. De este intérprete norteamericano no nos podemos perder Mr. Smith Goes to Washington, Qué bello es vivir y Anatomía de un asesinato.

6. Daniel Day-Lewis (ganador de los Óscar del año 1989 – ceremonia realizada en marzo de 1990)

En la edición número 62 de los Premios Óscar, a la edad de 32 años, se llevó la estatuilla por su actuación en la película Mi pie izquierdo. En esa ocasión interpretó al literato y pintor Christy Brown.

Apúrate en conseguir sus siguientes películas: Petróleo sangriento y Lincoln (con ambas consiguió las estatuillas de mejor actor).

5. Nicolas Cage (ganador de los Óscar del año 1995 – ceremonia realizada en marzo de 1996)

En la edición número 68 de los Premios Óscar, a la edad de 32 años, se llevó la estatuilla por su actuación en la película Adiós a Las Vegas. En esa ocasión interpretó a Ben Sanderson

Siempre debemos darle una repasada a la filmografía de Nicolas Cage. Sugerimos El ladrón de orquídeas, Hechizo de luna, La Roca y Contracara.

4. Maximilian Schell (ganador de los Óscar del año 1961 – ceremonia realizada en abril de 1962)

En la edición número 34 de los Premios Óscar, a la edad de 31 años, se llevó la estatuilla por su actuación en la película Juicio en Nuremberg. En esa ocasión interpretó al abogado defensor Hans Rolfe.

El actor austriaco también es conocido por las películas El hombre de la cabina de cristal, Julia, Erste Liebe (First Love) y The Man in the Glass Booth.

3. Marlon Brando (ganador de los Óscar del año 1954 – ceremonia realizada en marzo de 1955)

En la edición número 27 de los Premios Óscar, a la edad de 30 años, se llevó la estatuilla por su actuación en la película On the Waterfront. En esa ocasión interpretó al exboxeador Terry Malloy.

Estos son los inicios de uno de los principales actores de la historia. Ha sido nominado en 7 oportunidades en la categoría mejor actor. Asimismo, todos lo recordamos por su extraordinaria interpretación en la primera entrega de la trilogía del Padrino.

A la vez, por su papel en esa película también se llevó el premio a mejor actor; no obstante, no fue a recogerlo como señal de protesta al asedio sucedido en Wounded Knee en la que integrantes del colectivo amerindio primero intentaron tomar la localidad y luego fueron derrotados.

2. Richard Dreyfuss (ganador de los Óscar del año 1977 – ceremonia realizada en abril de 1978)

En la edición número 50 de los Premios Óscar, a la edad de 30 años, se llevó la estatuilla por su actuación en la película La chica del adiós. En esa ocasión interpretó a Elliot Garfield.

De Richard Dreyfuss debemos ver American Graffiti, Tiburón y Profesor Holland. También actúa en Encuentros cercanos del tercer tipo (Steven Spielberg).

1. Adrien Brody (ganador de los Óscar del año 2002 – ceremonia realizada en marzo de 2003)

En la edición número 75 de los Premios Óscar, a la edad de 29 años, se llevó la estatuilla por su actuación en la película El pianista. En esa ocasión interpretó al músico polaco Władysław Szpilman.

Además de la colosal película El pianista, podemos verlo en Medianoche en París y Restaurant.