Avengers 4: ¿No has visto las anteriores? en Twitter resumen las 20 películas del UCM

El próximo mes se estrena Capitana Marvel y en abril, Avengers 4: Endgame, por lo que muchos fans del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) están más que emocionados. Sin embargo, hay algunos que no han visto todas las películas o, en el peor de los casos, ninguna.

Pese a ello, también están emocionados por las películas que están por llegar, sobre todo por Endgame. El único problema es que tendría que pasar más de 40 horas frente al televisor para ver las 20 películas de Marvel y así poder entender todo.

Es así que, un usuario en Twitter realizó uno de los mejores y más comentados hilos que existe en esta red social. "Pongan atención a este 'hilo' ya que les voy a resumir las 20 películas del Universo Cinematográfico de Marvel ¡Así se preparan para #CaptainMarvel y #Avengers Endgame", publicó @IniciativaV.

El hilo ya superado los 6 mil 'Retweets' y alcanzó un total de 14 mil 'Me Gusta', es lo que todo fan de Marvel desearía leer e incluso, a los que no lo son y no quieren tomarse una maratón para entender todo el camino que pasaron los héroes hasta llegar a Avengers 4: Endgame.

Para poder comprender todo, @IniciativaV explica el inicio de este universo: las Gemas del Infinito. Cómo se crearon y a donde llegaron a parar con el tiempo. Luego de ello, empieza a narrar la historia de cada superhéroe, de acuerdo al orden cronológico oficial que lanzó Marvel a través de sus redes.

Cada tweet está bien explicado, con imágenes y gifs, como para hacerlo entretenido y nadie se pueda aburrir. Sin duda alguna, una excelente iniciativa que ayudará a muchos a ponerse al día con Marvel. De esta manera, podrán estar listos para Capitana Marvel y Avengers 4: Endgame.