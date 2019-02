La película de Funko Pop! podría estar en camino

Nadie puede negar que la compañía Funko es una de las marcas más populares en el mercado del entretenimiento, esto gracias a su línea de juguetes Pop!, los cuales se caracterizan por tener una cabeza gigante y ojos de botón.

Los Pop! representan a distintos personajes de la televisión, cine, cómics y la cultura pop en general, por lo que cuentan con cientos de figuras que cualquier coleccionista desearía tener en sus estantes.

Por tal motivo, un fuerte rumor indica que Funko estaría pensando en producir una película que reuniría a los cientos de personajes con los que cuenta.

Esta información llega a través de Daniel Richtman, quien publicó en su cuenta Twitter una imagen que correspondería al calendario de estrenos de Warner Bros, que incluye la película de las conocidas figuras.

Además, se atrevió a contar en otro tuit que la película contaría con diversos personajes, que van desde Hello Kitty, Star Wars y My Little Pony.

Some characters already confirmed for the Funko movie: Darth Vader, Deadpool, Hellboy, Harley Quinn, Wonder Woman, Care Bears, My Little Pony. — Daniel Richtman (@DanielRPK) 27 de enero de 2019

“Algunos de los personajes ya confirmados son: Darth Vader, Deadpool, Hellboy, Harley Quinn, Wonder Woman, Cariñositos y My Little Pony y también Hello Kitty”, escribió Richtman en Twitter.

De acuerdo a la información, no sería absurdo pensar que Warner produzca una película de las conocidas figuras, luego del éxito que han tenido las cintas de Lego.