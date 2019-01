Avengers 4: actores filman nuevas escenas y primeras imágenes se viralizan

A solo tres meses del estreno de Avengers 4: Endgame, se ha reportado que Anthony y Joe Russo han llamado a varios de sus actores para poder grabar nuevas escenas de la esperada cinta. Rumores en las redes sociales han iniciado y fans especulan sobre un posible cambio en la trama.

Si bien a cinta ya debería estar en un proceso final de postproducción, un anuncio no oficial sobre nuevas grabaciones ha surgido en la red. Este llamado ha sido confirmado por dos de las actrices integrantes del elenco de Avengers 4.

Las primeras en darnos pistas de este llamado han sido las actrices Zoe Saldaña (Gamora) y Karen Gillan (Nebula), quiénes a través de sus redes sociales han compartido breves adelantos de sus personajes. Con sus imágenes, las intérpretes han confirmado la nueva grabación de escenas para Avengers 4.



En Twitter, Karen Gillan (Nebula), compartió un mensaje donde ironizaba sobre la pintura que le colocan en el cuerpo para poder interpretar a su personaje. "Lavándome el color azul de debajo de mis uñas otra vez". Tras la publicación, fanáticos le pidieron, y esperan, que pueda tener más tiempo en pantalla.

Washing the blue from under my fingernails one more time #endgame