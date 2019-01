Aquaman recauda más de mil millones de dólares y supera a Batman: The Dark Knight

Aquaman sigue imparable. La cinta del director James Wan viene siendo todo un éxito en la taquilla internacional. Tras estrenarse en Asia, sus números no han dejado de crecer y esta vez ha logrado derrotar a una de sus antecesoras, Batman: El caballero de la noche.

Cada vez más cerca de volverse el filme más popular que ha tenido DC en el cine, Aquaman ha logrado el último fin de semana superar los mil millones de dólares de recaudación.

Medios internacionales indican que la película estrenada en diciembre de 2018, superó el $ 1.004.558.444 que obtuvo Batman: The Dark Knight en el 2008.

A través de su cuenta de Instagram, Jason Momoa, que interpreta al héroe en el UCDC, agradeció el apoyo de sus fanáticos, al director James Wan y a quien dio los primeros pasos en el universo cinematográfico de DC, Zack Snyder, responsable de que él sea Aquaman en la pantalla grande.

"Mil millones inesperados. Desde 'Baywatch' hasta hacer al que una vez fue el superhéroe más irrespetuoso en una película de mil millones de dólares", comenta Momoa."Nadie llega a la cima sin la gente que le ama. Mi éxito es por mis fans. Todo mi amor a todos los que han hecho esta película. Gracias, Zack, por elegirme y gracias, James, por crear este precioso mundo", añadió.



Pero Momoa no fue el único. El cineasta James Wan compartió en Twitter su sorpresa y agradecimiento ante la buena acogida mundial de Aquaman. "Gracias desde lo más profundo de mi corazón a todos los que han apoyado a este indefenso. Por hacer que personajes no conocidos (y sí, ¡con personas de color delante y detrás de la cámara!) conecten a una escala global. En palabras del propio Aquaman: 'Mahalo", escribió el realizador.

THANK YOU from the bottom of my heart to everyone who has supported this underdog. For making this non-mainstream character (and yes — with leading POC individuals in front and behind the camera!) connect on such a huge global scale. In the words of Aquaman himself, “MAHALO” 🙏