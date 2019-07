Black Mirror: Bandersnatch de Netflix es denunciado por derechos de autor

Black Mirror: Bandersnatch relata la historia de Stefan Butler, un joven que decide desarrollar un videojuego a partir de una novela llamada Bandersnatch. La novedosa película, el juego que desarrolla el personaje principal y el libro tienen la misma modalidad de tomar decisiones. Tal parece ser que Netflix no tomó la decisión correcta, ya que ahora afronta un problema legal.

La editorial de libros para niños Chooseco, que tiene los derechos de 'Choose your own adventure' demandó a la compañía de streaming por "infracciones a los derechos de autor" por la popular película 'Black Mirror: Bandersnatch'. De acuerdo a la editorial, la película tiene una fuerte similitud con la publicación de la casa.

“También se deben tomar diferentes decisiones conforme avanza la historia, habiendo distintos finales”, explica la demanda hecha por Chooseco. Bajo esta declaración, Netflix estaría logrando millones de dólares en ganancias sin haber pagado por los derechos correspondientes.

Según indica la demanda, Netflix ya había negociado la licencia de la serie en el año 2016, con la intención de realizar una película sobre ella. Sin embargo, nunca se llegó a un acuerdo oficial que permita el uso. La editorial estaría solicitando $25 millones de dólares.

No es la primera vez. La editorial ya ha tenido disputas legales con Netflix, desde hace varios meses, la casa editorial envió una orden de no usar nada relacionado a su marca, sin embargo no caló en el servicio de streaming.

A esta se le suma la demanda que recibió Netflix por parte de la Iglesia Satánica de Estados Unidos, pues la compañía utilizó la imagen de uno de sus dioses en 'El mundo oculto de Sabrina'. No obstante, la demanda no trascendió, pues el presunto plagio fue resuelto por ambas partes llegando a un acuerdo. Sobre el último caso: 'Black Mirror: Bandersnatch', Netflix no ha emitido ningún comunicado.