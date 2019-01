"You", segunda temporada: conoce todos los detalles de los nuevos capítulos

El 2019 empezó con buen pie para las series norteamericanas. Y es que es innegable el éxito que ha alcanzado la serie "You" dentro de la plataforma Netflix, a menos de un mes de su estreno. En las redes sociales, es un tema de conversación y discusión sobre los polémicos temas que se abordan dentro de la historia, protagonizada por Penn Badgley: el acoso, obsesión y persecución en redes sociales hacia una mujer.

Lo que nos cuenta este thriller llamado "You" es la fijación de Joe por una joven escritora llamada Beck, a quien, casualmente, conoce dentro de la librería en la que trabaja. Saber el nombre completo de esta muchacha le servirá para investigarla por internet y hallar la información necesaria para acercarse a ella.

Las casualidades y los encuentros entre ambos se convertirán en uno de los objetivos de Joe, quien en el transcurso de los capítulos, desarrollará una obsesión transtornada hacia esta mujer que dice amar. Las atrocidades que comete para mantener una estabilidad dentro de su relación hacen la historia aun más escalofriante, ¿qué será capaz de hacer Joe para mantenerse al lado de Beck?

El misterio que esconde cada uno de los diez capítulos de "You" ha servido para que los espectadores se enganchen a la serie desde sus primeros días de estreno, culminándola, en cuestión de horas. Esto ha llevado a que los seguidores de Netflix exijan conocer si habrá segunda temporada de "You". La respuesta del streaming ha sido positiva, confirmando que se realizará una segunda entrega, la cual se encuentra ya en proceso y trae sorpresas.

¿De qué trata la segunda temporada de "You"?

A finales del año pasado, la productora de la serie original de Netflix, Sera Gamble, confirmó en una entrevista que se había comenzado a trabajar en la segunda parte de la serie "You". Según lo mencionado por Gamble es muy probable que esta tenga el mismo número de episodios que la primera entrega: diez.

La página estadounidense Deadline también reveló detalles de la segunda temporada, señalando que la historia se concentrará ahora en el cambio de vida de Joe, quien se muda a Hollywood para empezar de cero. Sin embargo, aun nada es definitivo, pues lo último que se pudo saber de esta tormentosa historia fue que el protagonista de "You" se reencuentra con su ex novia Candance.

Algunos fanáticos piensan que este fragmento final del décimo episodio fue solo una alucinación de Joe, quien aún la conserva en sus pensamientos, mientras otros especulan que probablemente Candace vuelva a la vida de Joe para vengarse por los abusos que cometió con ella al final de su relación.

La productora Sera Gamble respalda esta suposición de los fanáticos pues asegura que Candace si volverá en la segunda temporada de "You": "Puedo decir que (Candace) no se siente particularmente dispuesta a ser amable con Joe. Joe no fue muy amable con ella, y ella no se sentirá caritativa”, contó a Vulture.

Asimismo Gamble mencionó que para esta segunda entrega, la serie de Netflix planea separarse un poco más del libro sobre el cual está inspirada la historia. Sin embargo, confiesa que estas modificaciones se encuentran siendo aun debatidas con la escritora original de "You": " Continuamos discutiendo nuestra dirección creativa con Caroline Kepnes, quien escribió el libro y también escribió un episodio en la primera temporada. Así que estamos pensando realmente en cómo mantener el espíritu del segundo libro”, explicó Gamble en conversación con el portal Vulture.