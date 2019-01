Jumanji: Welcome to the Jungle ya confirmó a su equipo y una figura muy reconocida

Conforme pasa el tiempo y la siguiente película de Jumanji sigue tomando fuerza, además de revelar información importante, porque según el portal Variety, la secuela que es dirigida por Jake Kasdan sumó un nuevo integrante al elenco, la referencia es para Danny DeVito.

El famoso actor será parte de la secuela de “Welcome to the Jungle” bajo un papel que por ahora no ha sido especificado. Lo que si se sabe, es que compartirá pantalla con Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black y Karen Gillan, quienes regresarán de la primera entrega.

“La magia de Jumanji es quién se convierte en quién. Y la idea de que Danny DeVito se uniera a nuestro elenco era demasiado irresistible y algo que sabíamos que queríamos entregar a nuestra audiencia esta próxima Navidad. Dwanta Claus los ama a todos”, dijo Johnson.

Tomando en cuenta el éxito que tuvo ‘Jumanji: Welcome to the Jungle’ no llama la atención que Sony vaya apostar el todo por el todo en esta nueva cinta, sobre todo porque luchará en la taquilla con el Episodio IX de Star Wars en diciembre de este año.

Recordemos que la secuela de esta película está próxima a iniciar el rodaje, tal como lo afirmara Kevin Hart hace unos meses, “Casi ganamos mil millones de dólares con la primera, así que tener la oportunidad de repetir ese mismo nivel de éxito es más que emocionante. Tener de regreso a todo el equipo es emocionante. Estoy entusiasmado por eso”, expresó.