Netflix: Cambiando la televisión (y el cine)

La revolución de la televisión –y del cine– apenas empieza. Eso quedó claro desde que se estrenó ‘Black Mirror: Bandersnatch’, la extensión de la serie de ciencia ficción ganadora de los Emmy que se convirtió hace una semana en la primera en ser interactiva, es decir, cada usuario escoge, en la marcha, el final que verá.

En el servicio de streaming, la transmisión de televisión por Internet, están Amazon y Netflix, entre otros. Incluso el gigante HBO teniendo a ‘Juego de tronos’, la serie más premiada de la historia, lanzó en el 2017 su versión online. Pero en esta parte de Latinoamérica, Netflix sigue gobernando y en ese recorrido hace ‘tambalear’ a los productores locales o, al menos, eso han argumentado. “El encendido, la audiencia, ha bajado”, ha dicho más de un productor.

Luego de ‘Stranger Things’ o ‘House of Cards’, el último fenómeno de la plataforma fue una película: Bird Box, con 45 millones de reproducciones en una semana. Al margen de las críticas mixtas que ha recibido, el impacto ha sido tal que los usuarios hicieron viral el peligroso reto de repetir lo que hace Sandra Bullock en la película: salir a la calle con los ojos vendados.

Según las estadísticas que compartió la plataforma, en el 2018, las series “con el tiempo de reproducción más alto por sesión” o “más maratoneadas”, como las llaman, fueron: ‘On my block’, ‘Bodyguard’,‘El mundo de Sabrina’, ‘Insatiable’, ‘Orange is the new black’, ‘The rain’, ‘13 Reasons Why’, ‘Making a Murderer’, ‘La casa de papel’ y ‘Élite’.

También nos dicen que, en promedio, “cada talento (actor)” que apareció en una serie o película de Netflix en el 2018 tuvo un mayor porcentaje de crecimiento en la red social Instagram. En el Perú, las series que se descargaron en tiempo récord fueron: ‘La catedral del mar’, ‘Bodyguard’, ‘Safe’, ‘The Forest’, ‘Distrito Salvaje’, ‘The seven deadly sins: revival of the commandments’, ‘On my block’, ‘Élite’, ‘13 Reasons Why’ y ‘Las chicas del cable’.

‘La casa de papel’, uno de los estrenos más esperados del 2019, abrió el camino para que la plataforma siga buscando más ficciones españolas. Hay que señalar que la serie sobre el asalto a la Casa de la Moneda de España no se inició como una producción de Netflix; se estrenó en la señal local de Antena 3 y tuvo una ‘segunda vida’ al estrenarse por esa vía. Lo mismo sucedió con ‘Vis a Vis’. “Las series perdían calidad por la duración impuesta por los canales”, señala la crítica española. También sostienen que ‘Las chicas del cable’ hizo que las seguidoras de las telenovelas migren al streaming.

Perú en Netflix

Con este nuevo abanico de posibilidades, hemos visto la participación de peruanos: Stephanie Cayo en ‘Club de Cuervos’, Virgilio Martínez en ‘Chef’s Table’, Salvador del Solar y Javier Delgiudice en ‘Narcos’, el grupo Bareto en la banda sonora de ‘Club de Cuervos’, la banda Los Huaycos en ‘13 Reasons Why’ y la actriz Tatiana Astengo en ‘Distrito Salvaje’ bajo la dirección del peruano Javier Fuentes León. Además del equipo de peruanos detrás de la serie ‘El Chapo’, liderado por Silvana Aguirre, quien convocó a los cineastas Josué Méndez, Diego y Daniel Vega y Héctor Gálvez. Y este año, la ganadora del Oso de Oro de Berlín, Claudia Llosa, será la primera peruana en dirigir una película para la plataforma, se trata de Distancia de rescate, ambientada en Argentina. “La película mostrará el amor y el miedo que rodea a la maternidad”, dijo. Por otro lado, hoy Netflix pasa la página de su ausencia en el Festival de Cannes. La plataforma (junto a Hulu y Amazon) ha superado las nominaciones que recibió en la anterior edición de los Globos de Oro y competirá en las categorías de cine y televisión, teniendo como figura a Alfonso Cuarón, quien postula a mejor película extranjera, mejor director y mejor guion por Roma.