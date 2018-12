Series 2018: 7 historias que te hicieron reír, llorar y querer ver una temporada más

El 2018 ya se acaba y en redes sociales los recuentos y rankings “a lo mejor del año” empiezan a aparecer. Cibernautas no solo hablan de películas o música, sino también de series; aquellas ficciones culpables de ojeras y desveladas familiares.

A lo largo del año, La República ha seguido cada una de las ficciones que atrapó a los televidentes; historias como las de “Luis Miguel, la serie”, “The Haunting of Hill House” o “The Handmaid's Tale”, se ganaron la fidelidad de nuestros lectores, quienes siguieron día a día los acontecimientos de los shows en nuestra web.

Sin ponerles un ranking de valor, veremos en esta nota las series que dieron de qué hablar este 2018. Las mencionadas no solo lograron alto nivel de popularidad, sino también le cambiaron la vida, y sobre todo la carrera, a cada uno de sus protagonistas.

1.- Luis Miguel, la serie (Netflix)

Desde que Netflix anunció la serie del cantante mexicano Luis Miguel, sus fans y público en general tuvieron que luchar contra sus ganas de querer ver cada uno de los capítulos. El 22 de abril pasado, la plataforma de streaming nos presentó el primer capítulo titulado “Nace El Sol de México”. En tan solo una hora, la historia detrás de la vida del artista acaparó la atención de los televidentes en toda Latinoamérica. Pero la ficción no fue solo rentable para la compañía, sino también para Luis Miguel. El público en general ha sido testigo este año del renacer de “El Sol”.

*El 22 de abril de 2018, Carla González, showrunner (guionista) de la serie, confirmó que el show tendría un segundo ciclo.

2.- Better Call Saul (AMC)

La comedia y el humor negro en su máxima expresión. La precuela de la exitosa 'Breaking Bad' se ganó, por así decirlo, el corazón de los televidentes. 'Better Call Saul' logró posicionar su marca con una de sus temporadas más brillantes y aplaudidas por la crítica, basada en una trama que gira alrededor de los escenarios más importantes de la mítica serie de Walter White. Además, la ficción de Vince Gilligan y Peter Gould ha rescatado a Mike Ehrmantraut, uno de los personajes más míticos de la ficción que ha hecho las delicias de los más nostálgicos.

*Se ha confirmado una quinta temporada

3.- Bodyguard (Netflix)

La serie británica es una de las más alabadas del año en el mercado internacional; tanto así que en su emisión en BBC One fue vista por más de 10 millones de personas. En noviembre pasado, Netflix informó su llegada la plataforma, para no perder la costumbre, el éxito no le fue esquivo.

La producción protagonizada por el ex actor de Game of Thrones, Richard Madden, se centra en la vida de David Budd, veterano que guerra con estrés postraumático, que tras ayudar a impedir un atentado terrorista, deberá proteger a una complicada Ministra del Interior.

La serie mezcla el thriller político, la acción y tensión psicológica que se desarrolla a lo largo de seis capítulos de una hora de duración.

4.- The Haunting of Hill House - Temporada 1

La serie de horror en la que una familia se enfrenta no solo a elementos sobrenaturales, sino a su dramático pasado, logró sacarle más de un susto a los usuarios de Netflix. Considerada como "la mejor serie de terror del año", The Haunting of Hill House está basada en la novela homónima de Shirley Jackson y es dirigida por Mike Flanagan, experto en cine de miedo.

La historia nos presenta la inquietante vida de la familia Crain (un matrimonio y sus cinco hijos) que apenas llegan a habitar una antigua mansión ubicada a las afueras de la ciudad, caen sobre ellos sucesos paranormales que los marcarán de por vida.

Sin duda uno de los momentos más comentados de la serie recae en el sexto capítulo, Dos tormentas, de aproximadamente 50 minutos de duración. El episodio está compuesto de cinco planos secuencia, rodados cada uno de ellos en una sola toma sin cortes.

5.- The handmaid’s tale - Temporada 2 (Hulu - HBO)

Si la primera temporada evocó al pánico, la desesperación y la angustia, la segunda arrancó como una explosión de rabia y de sed de justicia. Cada escena en que June (Offred) reta a la autoridad de turno, la protagonista pisa con más fuerza en su camino hacia su libertad, o eso esperamos. Serie que empieza a marcar un camino más allá del libro en el que se basa.

6.- La casa de las Flores (Netflix)

“La Vero” regresó. Ironía, humor y engaño, toda una combinación que supo aprovechar Manolo Caro, director de la exitosa “La casa de las flores”. Con Verónica Castro a la cabeza, el mexicano ordenó cual rompecabeza cada uno de los personajes alrededor de “Virginia de de la Mora”. Con solo 13 capítulos, la ficción se ganó los aplausos de los usuarios y sobre todo el gusto de la crítica, aquella que también se dividió con la salida de los episodios. Con una Cecilia Suárez, Paulina de la Mora, que encantó a todos con el peculiar estilo de hablar de su personaje, fans no pueden esperar más por una segunda temporada. Con o sin Verónica Castro, Netflix ya anunció un nuevo ciclo.

7.- Chilling Adventures of Sabrina (Netflix)

El estreno más esperado en Octubre. Cuando se anunció que Netflix emitiría un serie basada en el personaje de Sabrina de la empresa Archie Comics, muchos se emocionaron y recordaron aquella ficción de los 90 Sabrina, la bruja adolescente.

Pero todo cambió cuándo se informó que, “El mundo oculto de Sabrina (Chilling Adventures of Sabrina)”, sería completamente diferente a aquel programa. “Más oscura y nos tan amigable”, fue lo que se compartió meses atrás.

La razón es que está basada en una línea de cómics homónima que comenzó a publicarse en 2014 y que tenía un giro hacia el horror respecto a la historieta original iniciada en los 60, que inspiró el show noventero.

Con una Sabrina de 16 años que lucha contra las fuerzas del mal y su incursión al camino del “Señor oscuro”, la protagonista tuvo que medirse contra la muerte, brujas despiadadas y el amor adolescente de su novio que desconocía de sus poderes.

*La serie ha renovado para dos temporadas más

Mención honrosa

The Walking dead (AMC)

En su novena temporada, The Walking Dead (TWD) sufrió una considerable baja en su audiencia a comparación de los últimos años, sin embargo, con su nuevo ciclo, la serie volvió a ser la favorita de los fans. Y es que los nuevos romances, nuevos protagonistas, pero sobre todo el ‘adiós’ del protagonista Rick Grimes, ha hecho que los fans prendan una vez más el televisor para ver la serie de zombies.