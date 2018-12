Filtran imágenes de 'Bandersnatch', la primera película de Black Mirror

¡Black Mirror is back! La mañana de ayer se dieron a conocer las primeras imágenes la que sería la primera película interactiva de la firma estadounidense: Bandersnatch. La efervescente popularidad de la serie de Netflix produjo que luego de anunciarse la fecha de estreno de la cinta, millones de fanáticos en todo el mundo se pregunten qué es lo nos trae de nuevo la pesadilla tecnológica con esta modificada versión.

Hasta este momento no se conoce con exactitud en qué consiste el largometraje, sin embargo, no cabe duda que la ansiedad impera entre los seguidores de la serie, quienes se preparan para conocer las nuevas e intrigantes historias de la trama tecnológica este 28 de diciembre del 2018. Lo cierto es que desde que se conoce el lanzamiento de la película se especula que redimiría algunos capítulos de la serie que no fueron del agrado de todos.

Hace poco, la plataforma digital publicó su programación, y en ella se incluyó a 'Bandersnatch', la historia sobre un joven programador adaptada una novela fantástica en forma de videojuego, en la que la realidad y el mundo virtual se entremezclan, creando una confusión. Todo apunta a que este especial les dará a los usuarios la opción de que elijan el futuro del protagonista, siendo la primera película interactiva de Black Mirror.

Aún no está confirmado, pero se conoce que el largometraje tiene una duración de 312 minutos en torno a cinco horas de metraje. La posibilidad, hoy como hecho, tomó fuerza debido a que a inicios de la semana pasada un usuario de Reddit encontró que 'Bandersnatch' tiene una propia página con el sello 'A Netflix film'. Entonces, sería esta la primera oportunidad en la que Black Mirror nos presente una película digna de elogios, a pesar de que la serie ya ha conseguido diferentes premios. Solo nos queda esperar, un poco más.

Netflix incluyó a Bandersnatch en su programación