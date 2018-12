Breaking Bad: Todo lo que necesitas saber previo al estreno de la película

Tras el sorpresivo anuncio que hiciera el actor Bryan Cranstron en el programa de radio "The Dan Patrick Show" sobre que la serie que protagonizó junto a Aaron Paul (Jesse Pinkman), Breaking Bad, tendría una película que sería la secuela de la historia original vista en la televisión, miles de fanáticos enloquecieron por conocer la fecha exacta del estreno del filme, o por lo menos el trailer oficial.

Como adelantó Cranstron: "Sí, parece que hay una versión en cine de 'Breaking Bad', pero honestamente no he leído el guion. No he recibido el guion, así que existe la duda de si veremos o no a Walter White en esta película. Piensen en eso". No se conocen mayores detalles sobre el futuro de ambos personajes que lo que antes dicho, y confirmado por la propia producción, que este nuevo proyecto estará a cargo del creador de la serie original, Vince Gilligan, quien escribió el guion y quien tiene intenciones de dirigir el largometraje.

Slahs Film informó que la cinta contará lo que sucedió con Jesse Pinkman luego de los sucesos del final de la serie. El portal afirmó que el actor retomará al papel que lo hiciera famoso en todo el mundo. Además, se conoce que la película de 'Breaking Bad' tiene el título previo de 'Greenbrier' y de acuerdo a New Mexico Film Office, una producción de Sony, el rodaje inició en noviembre en Albuquerque, lugar donde se grabó la serie original durante las cinco temporadas.

De acuerdo al director de la serie, cuando fue consultado sobre lo que vendría para el joven personaje, este manifestó: "Personalmente me gustaría pensar que se escapó porque pagó su deuda 10 veces. Realmente no sé qué debería estar haciendo. Sólo espero que se haya escapado y que conozca a alguien buena, que no sea un criminal y que no enfrente todos los horrores que vivió. Siempre me gustó ese personaje, tenía una debilidad por él". Nos resulta claro, entonces, que luego de leer las declaraciones de Gilligan, este buscará impulsar la historia de Jesse Pinkman para complacer el pedido de los millones de seguidores de la serie.

¿Aún no has visto Breaking Bad y te perdiste un poco? Aquí algunos datos -con spoilers- que te ayudarán a entender la película.

El escape de Jesse Pinkman como punto de partida

El personaje inicial de 'Breaking Bad', Walter White, era un profesor de química en un instituto que, tras descubrir que padece cáncer, decide cocinar metanfetamina de alta pureza junto a Jesse Pinkman, su joven exalumno, a fin de convertirse en narcotraficante para poder asegurar a su familia un futuro estable cuando él muera por la enfermedad. Según Film, la película tendrá su punto de partida luego de que Jesse coge el auto y se aleja -con lágrimas en los ojos- del fatal escenario que dejó en el lugar donde fue secuestrado, y donde Walter muere.

Para nadie es un secreto que durante la última temporada Walter White ocupó el rol antagonista entre ambos personajes, incluso Jesse llega a a apuntarlo con un arma en más de una ocasión, una muestra al final de la película. Sobre lo que pudo sucederle al joven, el director dijo: “Mi sensación es que escapó. Pero lo más probable es que más pronto que tarde encuentren sus huellas por todas partes y termine siendo capturado. Pero la forma en que lo veo es que se escapó y llegó a Alaska, cambió su nombre y tuvo una nueva vida. Todos queremos eso para el muchacho. Se lo merece”.

Lo más probable, y para felicidad de sus fanáticos, es que pronto se tengan noticias de la película, ya sea algún trailer o avance de la nueva historia. Si tenemos en cuenta las fechas de grabación, las primeras imágenes podrían llegar a mitad del próximo año.

¿Walter White y Jesse Pinkman juntos nuevamente?

Bryan Cranston, el actor que diera vida a Walter White durante las cinco temporadas de 'Breaking Bad', siendo -o pareciendo- un simple maestro enfermo de cáncer quien luego se convertiría en narcotraficante, dijo estar muy interesado en repetir el papel de "Heisenberg" (apelativo que usaría luego) y trabajar de la mano de nuevo Vince Gilligan.

En una entrevista, el actor dijo: "Es una gran historia y hay mucha gente que siente que hubiera querido ver algún tipo de cierre de algunas de estas historias que quedaron abiertas, y esa idea, según lo que me han dicho, tiene que ver con al menos un par de personajes cuyo viaje no se completó". Y eso no fue todo. “Si Vince Gilligan me lo pide, lo haré. Es un genio. Es una gran historia y hay mucha gente que desea cerrar las tramas que quedaron abiertas y esta idea, por lo que me han dicho, incluye al menos un par de ellas”, agregó.

Lugar y fecha de estreno la película

Según el portal The Hollywood Reporter aún no se determina si la película estará disponible en la pantalla grande o la podremos ver desde la comodidad de nuestra casa, en alguna televisión, pero si tenemos en cuenta que Vince Gilligan escribió su firma en un nuevo contrato de Sony Picures Television, para quedarse por tres años más, lo más probable que la película de Breaking Bad se estrene a través de AMC y podamos ubicarla con el control remoto.

En cuanto a la fecha de estreno, y para tristeza de sus miles de fanáticos, aún no se conoce de forma oficial el día ni la hora, pero conociendo que ya se iniciaron las filmaciones desde noviembre pasado en Nuevo México, solo nos queda esperar por algún avance.