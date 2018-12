Hellboy: espectacular póster anuncia fecha de estreno del tráiler [FOTO]

Hellboy es una de las películas más esperadas por los fanáticos del demonio rojo. El reboot está próximo a estrenarse, por tal motivo se ha anunciado de manera oficial la fecha del primer tráiler.

El director de la cinta, Neil Marshall, no tuvo mejor idea que revelar el adelanto a través de un espectacular póster promocional que muestra al imponente Hellboy mirando fijamente hacia al frente.

En este nuevo afiche se puede apreciar de manera más clara al actor David Harbour caracterizado como el demonio rojo, con sus cuernos completo y una corona de fuego.

Además, se puede leer en el encabezado: "Los demonios también tienen demonios”. La fecha de estreno de esperado tráiler está pactado para este jueves 20 de diciembre.

A pesar que muchos fans esperan el adelanto con ansias para tener una idea de la trama de la película y ver el aspecto de Hellboy en acción, es conocido que hace unos meses se filtró una imagen de 'Rojo' desde la ComicCon de Nueva York.

Eso no es todo, ya que en la cuenta oficial de Twitter de la película, también publicaron el póster pero de manera interactiva.

Demons have demons, too. #Hellboy arrives in @IMAX on 4.12.19. pic.twitter.com/6rqHSG721P