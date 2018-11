El Rey León: se reveló impresionante tráiler de la cinta live action [VIDEO]

Atención fanático. Si bien Disney priorizó los tráilers de los 'remakes' de Dumbo (29 de marzo de 2019) y Aladdin (24 de mayo de 2019), solo era cuestión de tiempo para ver las primeras imágenes de "El rey León" en su versión live action.

El primer adelanto de la cinta de Disney se expuso en el Día de Acción de Gracias, el cual se celebra en Estados Unidos. El tráiler pudo ser visto en en los juegos de la NFL, específicamente entre los Washington Redskins y los Dallas Cowboys.

Recordemos que El rey león, clásico de animación de 1994, reventó la taquilla en su tiempo al recaudar prácticamente 1.000 millones de dólares. Jon Favreau, quien dirigió también El libro de la selva, se ha puesto detrás de las cámaras y se ha rodeado de un reparto de voces de lujo como Donald Glover (Simba), Beyoncé (Nala), Chiwetel Ejiofor (Scar) y James Earl Jones (Mufasa).

La encargada de difundir la información sobre el tráiler de El Rey León fue el portal Trailer Track, quien horas antes informó que "un gran tráiler se emitirá la tarde de este jueves 22". Desde aquel entonces, las redes sociales estuvieron preguntándose cuál de todas las cintas sería la escogida.





Se espera que la versión live action de El Rey León llegue a los cines a nivel mundial el 19 de julio de 2019, fecha que coincide con el 25 aniversario del lanzamiento de la película original. Eso no es todo, ha trascendido que cuatro canciones originales también serán parte de la historia "Esta noche es para amar", "Hakuna Matata", "I can't wait to be king" y "Circle of Life".