Hugh Jackman afirma que Wolverine regresará [VIDEO]

¡Buenas noticias para los fanáticos de Wolverine! Hugh Jackman, habló acerca de su icónico personaje en el episodio a estrenarse de "Sunday Today".

El actor australiano hablará de un posible encuentro con Deadpool, el personaje que interpreta Ryan Reynolds.

Jackman asegura que el regreso de Wolverine a los cines se dará, pero que no está muy seguro si juntar al mutante con Deadpool, ya que le parece una buena idea.

Sin embargo, no confirmó si sea él que lo interprete: "Oh, Wolverine volverá. Alguien lo va a comprar, no lo sé. Yo no, pero Ryan es implacable", nombrando a su amigo y actor, el intérprete de Deadpool.

Al parecer el actor quiere mantener su promesa y no sacar las garras nuevamente, ya que ni Ryan Reynolds puede convencerlo que cambie de opinión. Aunque la idea de un cameo no le desagrada.

"Él sigue viniendo de todas estas formas, formas y formas. Acabo de decirle: 'Sabes, no creo que el mundo realmente quiera ver a Deadpool con Wolverine'. ¿Tal vez un cameo de Deadpool? Solo creo que sería sobre Deadpool".

Por otro lado, el conductor del programa le dijo a Hugh Jackman en tono de broma: "Su argumento (de Reynolds) es que le daría un pequeño impulso a tu carrera al ponerte en su película".

"¿Oh, en serio? Eso es bueno de él. ¿Me está tirando un hueso? Lo tengo. ¿Conoces ese término, dag, lo mencioné? Un dag es un bobo en americano. Es una tontería. ¡Eres un imbécil, Ryan!", respondió Jackman sonriendo.

Mira el video donde Hugh Jackman habla sobre Wolverine: