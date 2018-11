Once Upon a Deadpool: Mira el primer tráiler de la versión censurada [VIDEO]

Fox acaba de alborotar la comunidad de fans de Marvel con el lanzamiento del primer tráiler de “Once Upon a Deadpool”, aquella adaptación sin censura de Deadpool 2. Este adelanto está lleno de bromas e indirectas para sus compañeros de ‘Avengers’.

Once Upon a Deadpool (Érase una vez un Deadpool, en español) será una versión con poca violencia, sangre y escenas de sexo; sin embargo, no han prometido que Wade Wilson continúe siendo el mismo Mercenario Bocazas. El videoclip en YouTube superó las 220 mil reproducciones en menos de una hora de haber sido lanzado en el canal oficial de 20th Century Fox.

Los directores de la cinta aseguraron que esta adaptación navideña tendrá nuevas escenas rodadas especialmente por las celebraciones del mes de diciembre. Esto significa la incursión oficial de Deadpool a la compañía de Disney (donde están las películas de los Avengers) luego de que comprar Fox el año pasado.

A través de su cuenta de Instagram, el actor principal de la cinta, Ryan Reynolds, compartió le video y una descripción curiosa. “A todos los padres que han preguntado si sus hijos pueden ver Deadpool ... Tú. Deseo”, escribió como leyenda en el post que supera los 450 mil Me Gusta o Corazones en menos de dos horas de haber sido liberado.

“Reynolds, el cerebro detrás de la franquicia de Deadpool para Fox, se ha resistido durante mucho tiempo a hacer un corte editado de una película con Wade Wilson, solo aceptando el corte cuando Fox dijo que donarían una cantidad sustancial de recibos de taquilla a la Madilta organización”, informó Comic Book sobre “Once Upon a Deadpool”.