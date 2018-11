Breaking Bad: La cinta continuará la historia original [VIDEO]

Luego del sorpresivo anuncio que confirmó la producción de la película de Breaking Bad, llegan nuevas noticias que indican que esta cinta sería una secuela de la historia original vista en la televisión.

Según informa el sitio Slahs Film, la cinta contará que sucedió con Jesse Pinkman después de los sucesos del final de la serie. El portal afirma que el actor Aaron Paul retomará el papel que lo hizo famoso a nivel mundial.

De acuerdo a la información sobre el proyecto, la trama se centrará en el escape de un hombre secuestrado y la lucha por su libertad. Esto complementa las declaraciones que hizo el creador de la serie, Vince Gilligan en febrero de este año al medio DigitalSpy.

"Personalmente me gustaría pensar que se escapó porque pagó su deuda 10 veces. Realmente no sé qué debería estar haciendo. Sólo espero que se haya escapado y que conozca a alguien buena, que no sea un criminal y que no enfrente todos los horrores que vivió. Siempre me gustó ese personaje, tenía una debilidad por él"., declaró Gilligan.

Es claro, después de leer las declaraciones, que Vince Gilligan busca cerrar la historia de Jesse Pinkman y darles a los seguidores de la serie una historia que muchos han pedido.

Hasta ahora se sabe que Breaking Bad: La película, empezará a rodarse en noviembre de este año y culminará en febrero del próximo. Además, todo parece indicar que será una película hecha para la televisión, debido al acuerdo que tiene Vince Gilligan con Sony TV.

Dato

- Aaron Paul ganó tres premios Emmy como 'mejor actor de reparto en una serie dramática', por su interpretación de Jesse Pinkman en Breaking Bad.

- El posible nombre que se maneja para la película es 'Greenbier’.

- Todo indica que 'Greenbier’, sería una película para la televisión; si esto ocurre la cinta podrá verse por la cadena televisica AMC.