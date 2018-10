Avengers 4: Mark Ruffalo revela el nombre oficial y el secreto para vencer a Thanos [VIDEO]

Mark Ruffalo, intérprete de Hulk en el Universo Cinematorgráfico de Marvel asistió de invitado al programa The Tonight Show con Jimmy Fallon y sorprendió a más de uno al revelar dos detalles de la próxima cinta de los Avengers 4.

El actor no pudo con su genio y terminó contando detalles inéditos de la cinta más esperada de Marvel Studios. Develó el nombre oficial de la película y como Hulk ayudará a derrotar a Thanos.

“Puedes hablar de eso o te vas a meter en problemas”, consulta Jimmy Fallon. A lo que Ruffalo responde: “En cierto modo, en el pasado... Tal vez haya cometido ese error... sobre algunos spoiler (...) Bueno, básicamente arruiné el final de ‘Avengers: Infinity War’”.

“Marvel me ha puesto bajo vigilancia. Tienen mucho alcance en el mundo y he aprendido mi lección”, agregó el intérprete de Hulk, sin embargo, el conductor de The Tonight Show no se dio por vencido y continuó insistiendo para que revele “por lo menos” el título de Avengers 4.

El actor aceptó la petición y ante los gritos de emoción del público dice el nombre que tendrá la cuarta película de los Vengadores, pero fue interrumpida por un pitido que incluyó la producción.

En otro momento, Jimmy Fallon volvió a pedir otro spoiler a Mark Ruffalo, y sin imaginar el actor del ‘Monstruo Verde’ contó todo lo que haría su personaje al final de Avengers 4. Al igual que en la primera revelación fue un ‘beep’ que bloqueó toda la historia.

“Entonces (sonido) en la batalla final, Bruce Banner esta en su (sonido)”, narra el actor de 50 años. Luego de un largo ‘beep’ continúa diciendo: “Y se despierta y dice: ‘Oh, (sonido)!’. Se ocnvierte en Hulk, sale de este tanque, ¿verdad?. Salta por el aire, él está volando y volando (sonido) pasando por la ciudad de New York”, y cuando iba a continuar es detenido por el presentador del programa de entretenimiento.

Estas declaraciones del actor de Hulk vienen desatando una serie de teorías entre los fans. Algunos dicen que posiblemente todo lo que sucedió con Thanos fue un sueño y otros aseguran que Black Widow podría morir”. Todas estas conclusiones se dieron solo por las partes que se pudieron escuchar en la conversación.

La fecha de estreno de Avengers 4 será en mayo de 2019 (en Perú).



Avengers ha logrado convertirse en una de las producciones más lucrativas para Marvel, debido a que la última entrega 'Infinity War', sobrepasó los 2 billones de recaudación a nivel mundial, situándola como la cuarta película más recaudadora del mundo y la primera entre los superhéroes.