Avengers 4: actriz confirma otra sobreviviente de Infinity War [FOTO]

La ausencia de algunos personajes en Avengers: Infinity War dejó a muchos seguidores de la saga de Marvel en la incertidumbre. Todo se complicó más aun con el chasquido de dedos del villano Thanos, quien eliminó a la mitad del universo tras reunir las Gemas del Infinito y no se supo quiénes de los ausentes se convirtieron en polvo. Sin embargo, una actriz de las películas del UCM ha dicho sin querer un gran spoiler.

Tessa Thompson, a través de su cuenta personal de Twitter, respondió a una usuaria que le preguntó por el paradero y el destino de su personaje Valkyria, quien apareció en la película Thor: Ragnarok. Como se conoce, el letal ataque del 'Titán loco' arrebató la vida incluso a millones de entidades en el Universo, incluyendo a los asgardianos.

Sin embargo, el panorama y el suspenso cambiaron cuando la famosa actriz se sorprendió ante la pregunta de una seguidora que la interrogó sobre si su personaje se había desintegrado al final de Infinity War. Ante ello, la famosa contestó: "No, está en una sola pieza y prosperando".

No, she’s in one piece and THRIVING 🤺 https://t.co/AUuyAMoCbf