Joker: Joaquin Phoenix llora en el set interpretando al famoso villano [VIDEO]

Un breve teaser de medio minuto publicado por Todd Phillips, nuevo director que llevará la película en solitario de Joker, el villano más carismático y peligroso del mundo de los cómics, dejó a miles de fans entusiasmados por esta faceta.

Ahora, un nuevo video que anda circulando a través de YouTube revela al actor Joaquin Phoenix, quien da vida al archienemigo de Batman, en un momento en el que llora desconsoladamente después de ingresar a una cabina telefónica.

Desde luego que no se conocen las razones de esta reacción frente a cámaras ya que no se saben aún más detalles del guion, no obstante, sí es de dominio público que la cinta explorará los orígenes del payaso más cruel de la historia de DC Cómics.

Pero otro de los detalles que también ha llamado mucho la atención es que el actor usa un traje clásico de payaso con un terno de cuadros rojos, un saco mostaza, el maquillaje del primer teaser y una peluca con el cabello totalmente verde encima.

Poco después de comunicarse, deja caer el teléfono y se inclina para lamentarse y llorar en el interior de la cabina, muy cerca a varios montículos de basura. En ese instante acuden varios miembros de la producción de la película a cubrirlo con pantallas y paneles negros en el set del rodaje, aunque al parecer están al aire libre y no desean que se descubran más detalles del personaje.