Netflix no tendría planeado lanzar segunda temporada de “The Defenders”

Al anunciar un nuevo canal en la plataforma y en las redes sociales, denominado como “NX"; la plataforma de Netflix, servidor que cuenta con 130 millones de usuarios, haría decidido no continuar con una segunda temporada de “The Defender”, serie que unió a los superhéroes de Marvel.

La serie que reunió a Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage y Iron First, creó una gran expectativa en los fanáticos el año pasado; sin embargo, un reciente video en Twitter que anunciaba el nuevo modelo de Netflix, no aparece ninguna imagen de los superhéroes juntos.

Daredevil T3, The Punisher T2, The Order, Stranger Things T3, Jessica Jones T3, Castlevania T2, Maniac, Black Mirror, The Dark Crystal: Age of Resistance, Las escalofriantes aventuras de Sabrina, The Rain T2, The Umbrella Academy, Anothe Life, Bird Box, The Witcher, The OA Parte II, Jupiter's Legacy, El apóstol, Super Drags, Osmosis, Raising Dion, Daybreak, Travelers T4, Locke & Key y WU Assassins, son las temporadas que estrenará en la nueva plata forma de Netflix.

Además, tal como se ve en el material audiovisual, "NX" tendrá la tercera temporada de Stranger Thing y la tercera entrega de Jessica Jones para el 2019. No obstante, no existe ninguna noticia sobre “The defenders”.

Hasta el momento, Netflix no se ha manifestado sobre este caso; sin embargo, los rumores corren fuerte en las redes sociales. Esperemos que el servidor decida unir de nuevo a los superhéroes para una segunda temporada.