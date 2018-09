Corin Hardy: "Simplemente haces una película y esperas lo mejor" [VIDEO]

'La Monja', cinta dirigida por Corin Hardy y protagonizada por Demián Bichir y Taissa Farmiga, es una de las películas de terror que fue esperada por muchos fanáticos en el mundo y que tras su estreno ha tenido mucho críticas positivas.

La película del director Corin Hardy pertenece al universo de 'El conjuro' y de las particulares experiencias sobre lo paranormal. El género de terror es uno de los más rentables en la gran industria cinematográfica, cuya legión de seguidores acude puntualmente a las salas y vivir el miedo a flor de piel frente a las colosales pantallas.

El miedo es uno de los sentimientos que mantiene en vilo a los seguidores de las películas de terror. Esta sensación de acudir a enfrentar sus propias taras , genera enormes beneficios para las grandes productoras de este género en particular, tal es el caso del universo de 'El Conjuro', que inició con una película ideada por James Wan.

"Me metí en el proyecto siendo un fan del género de terror, habiendo visto los films de James Wan y realmente apreciando lo que él ha traído a este género, particularmente con las películas de The Conjuring. Ese nivel de amor y pasión, la calidad de los actores que elige, la cinematografía, las historias que se conectan con las películas de terror de los 70, de las que soy muy fan. Cuando acepté hacer “The Nun” estaba emocionando de unirme a esa familia", expresó Corin Hary con respectó a las expectativas sobre la taquilla.

En ese mismo contexto, el director de 'La Monja' detalló como fue elegir a Demián Bichir como protagonista de la cinta.

"Le había visto en “Che” de Steven Soderbergh. Me cautivó su Fidel Castro. Años después le vi en “The Hateful Eight”. Cuando estábamos buscando un actor para el Padre Burke pensamos en él, pero no sabíamos si iba a aceptar. Volé a Londres, donde él recién terminaba de rodar “Alien Covenant”, y le mostré mi plan, mis bocetos, mis ideas para el personaje… y aceptó. Rápidamente se involucró en crear su Burke. Hablamos de sus propios sueños y pesadillas cuando era niño, para incorporarlas al personaje. Tuve mucha suerte, Demián Bichir era la primera opción y lo conseguimos", explicó.

Con respeto a la actriz Taissa Farmiga, Corin Hardy dijo lo siguiente: "No quería parecer tan obvio eligiendo a la hermana de Vera Farmigia para el papel. Pero cuando vi la audición de Taissa, ella era simplemente fenomenal… Se había grabado sobre un simple fondo gris, pero en sus ojos se podía sentir que estaba viendo una entidad sobrenatural. Me convenció completamente".

Además, el director de 'La Monja' detalló que si cree en lo paranormal y estar en un castillo real en Transilvania, Rumanía, ha sido la mejor experiencia dentro del rodaje.

"Nunca me ha gustado descartar la idea de que existen otras “entidades”, pero a la vez soy muy de pies en la tierra. Creo en lo que puedo ver, experimentar y tocar. Así que podrías llamarme escéptico", explicó Corin Hardy en la primera parte de su extensa experiencia que contó.

"Cuando entro a la sala vi al fondo a dos personas sentadas, en la penumbra, di por hecho que eran miembros del equipo, seguramente de sonido, les dije hola y me puse a mirar en mis monitores. Era una escena que quería asegurarme que estaba perfecta, complicada, me tomó como media hora. Cuando por fin la tengo, me giro y les digo a los dos: ¿Habéis visto eso? ¡Y no había nadie allí! Nadie sentado en la habitación en la oscuridad. Y no pudieron haber salido, los hubiera visto pasar hacia la puerta. No podía explicarlo. Y sé que no me estaba engañando a mí mismo. Les había saludado al entrar. Estaba muy oscuro y había luces en el suelo, porque no se podían poner en el techo. Cuando entré a esa habitación la luz apuntaba a mis ojos y me deslumbró ligeramente, eso fue lo que me permitió ver a esos dos tipos. Así que creo que pudo haber sido un fenómeno extraño, casi científico, que me hizo ver dos antiguos soldados rumanos", acotó.