Stranger Things: filtran fotos de Eleven y Max en la tercera temporada

El elenco de "Stranger Things" se ha reunido por fin para llevar a cabo el rodaje de la tan esperada tercera temporada de la exitosa serie de Netflix ambientada en los años 80. Fans cerca al set de grabación, han logrado captar un adelanto de cómo lucirán los personajes.

El portal, Just Jared, publicó las imágenes del set, que muestran a las actrices Millie Bobby Brown (Eleven) y Sadie Sink (Max) grabando juntas una de las escenas. Las fotos nos muestran a las chicas de Stranger Things caminando juntas por un parque, lo que daría luces de un eventual acercamiento entre ambas. Recordemos que, en la segunda temporada, ambas no tuvieron mucho contacto.

Tras ver las imágenes, decenas de fanáticos se preguntaron cómo hizo la producción para sobrellevar la lesión en la rodilla que sufrió Bobby Brown hace algunos días. Este golpe la obligó a utilizar una doble para ciertas escenas.

