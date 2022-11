¿Qué puedo decir de “Ghost in the shell”, uno de los grandes clásicos de la ciencia ficción? Quizás más de lo sospechado al ser una película desconocida e incomprendida para el público mayoritario, aunque sí sea una obra significativa para los entendidos del género. Ahora que la obra supernicho se encuentra disponible en Netflix, no hay motivos para perdérsela en motivo a su 27 aniversario.

Sigue la línea filosófica de “Blade Runner” e indaga sobre la naturaleza del alma, pero ahora desde la perspectiva de las máquinas. Si bien la naturaleza de los protagonistas nos privan de gama emocional, la solemnidad y amplitud de su visión dotan de una insólita profundidad a la historia. Casi tres décadas después, los temas de debate que puso sobre la mesa permanecen inéditos y se tornan más interesantes con cada nuevo visionado.

Para varios no versados en el género, la densidad de “Ghost in the shell” puede hacer que narrativamente sea tediosa de seguir. Más de uno ha confundido su ambición e innata complejidad con pretenciosidad, pero no hay trucos ni tretas. Mientras otras películas pretenden ser más inteligentes de lo que son, esta cinta es consciente de su genio y no teme tomarse con la seriedad del caso.

Esto es ciencia ficción en estado puro. Poco importa si fue concebido desde un formato animado o live action. Desde su estreno, se hizo lugar en la cumbre del género junto a grandes colosos que lo edificaron como “Metropolis”, “Blade Runner”, “2001: odisea en el espacio” y “Westworld”. Hoy, es una obra de culto dignísima de todos los elogios que se ha ganado y los restantes que llegarán por cada nuevo adepto.

"Ghost in the shell" pertenece a ese exclusivo club de animes trascedentales. Foto: DreamWorks SKG

La película “Ghost in the shell” de 1995 está basada en el manga homónimo creado por Masamune Shirow. Se trata de un thriller futurista de espionaje ambientado en el siglo XXI y centrado en las misiones de Motoko kusanagi, una cyborg encargada de riesgosas misiones otorgadas por la Sección 9.

En 2017, se realizó el primer live action y Scarlett Johansson fue elegida como la protagonista. Su estreno en cine no cumplió con las expectativas en taquilla, los fans no se sorprendieron de su fracaso y los críticos dictaminaron que el tratamiento blockbuster sacrificó la sustancia y cualquier intención de innovación como sí lo hizo la original.