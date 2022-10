“Candy, Candy” cumple 46 años: ¿Terry o Albert? El final que le partió el corazón a fans

“Candy, Candy” es uno de los animes históricos que fans recuerdan fervientemente. La serie de televisión se estrenó originalmente en 1976 y llegó a la TV peruana en 1987, a través de la señal de Panamericana. Ya sea que la viste en su primera emisión o en una repetición posterior, algo que seguramente no podrás olvidar es aquel dramático capítulo 115, el cual marcó el final del icónico programa. No obstante, no fue el único que hubo.

El cierre oficial de la TV

Anthony Brown fue uno de los grandes amores de Candy White, pero el muchacho murió casi al inicio de la producción. Luego de superar esta tragedia, nuestra protagonista continúa su complicada vida y encuentra a Terry Granchester, con quien no tarda en tener una tierna química.

Sin embargo, el joven se convirtió en actor de Broadway y se vio obligado a casarse con Susana Marlowe, quien pierde una pierna al tratar de salvarlo de un accidente en el escenario.

Por otra parte, Candy conoce a Albert Ardlay en plena guerra y, poco después de que este último se recupera de sus heridas, se mudan juntos. Así, nace un fuerte romance entre ambos.

A continuación, la trama toma un giro inesperado, pues ahora Niel Leagan (hijo de la familia adoptiva del personaje principal) cambia su papel en la narrativa y se presenta como pretendiente para desposar a Candy, con lo cual obtendría una fortuna como herencia.

De ese modo, convence a la protagonista de que deben unirse en matrimonio. Pero la afable señorita no está de acuerdo y decide pedir una audiencia con el patriarca de la familia Andrews.

Cuando conoce al señor, se entera de que es el mismísimo Albert, quien no había revelado su identidad anteriormente para no tener problemas, pero confirma que estuvo siempre al cuidado de la joven rubia.

Al final, vemos que Candy regresa al Hogar de Pony, en donde vuelve a escuchar la gaita del ‘Príncipe de la colina’, quien resulta ser Ardlay, el amor de su vida, aunque no se deja en claro que, efectivamente, vivirán juntos.

"Candy, Candy" es uno de los animes ícono de la industria japonesa. Foto: composición/TV Asahi/Toei Animation

Una conclusión alternativa

Para las televisoras italianas, el final de “Candy, Candy” en su versión original no fue el adecuado, pues tenía un nivel extremo de dramatismo y no lo que se esperaba como un cierre feliz para la muchacha.

De esa manera, en lugar de terminar en el Hogar de Pony, Candy White se entera de que Terry volverá a los escenarios, por lo cual le escribe para reencontrarse. Con ello en mente, ella viaja hasta Nueva York, en donde vuelve a ver a Granchester en una tierna escena que toma lugar en una estación de tren.

“No te dejaré ir más. Te amo. Cuánto he deseado este momento. Cuántas veces lo he soñado, y nuestro amor durará para toda la vida”, se le oye decir al hombre, antes de dar paso a los créditos.

“Candy, Candy: la historia definitiva”

Adicional a lo visto en la pantalla chica, Keiko Nagita, creadora del manga y anime de Candy, publicó un libro en 2020 en el que resume la vida de su personaje estrella, titulado “Candy, Candy: la historia definitiva”. Las páginas nos aproximan a los amores de White y a su etapa adulta, pero no se llega a concluir con quién se casó finalmente.