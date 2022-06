“One Piece”: Marco ‘el Fénix’ y su increíble transformación a lo largo del anime

Todo fanático del anime que se respete ha tenido que ver por lo menos algunos capítulos de One Piece, la obra más grande del conocido mangaka Eiichiro Oda. Su anime que se viene emitiendo desde 1999 ha mostrado un gran desarrollo con el paso de los años, tanto en su trama como con el estilo de dibujo y animación. Pero este fin de semana, se volvió viral en redes sociales la evolución que ha tenido un querido personaje desde su primera aparición en la serie.

One Piece - Evolución de Marco, "El fénix". Foto: Twitter - weloveyouwilly

El personaje en cuestión es Marco ‘el Fénix’, quien fue el comandante de Barba Blanca, Edward Newgate. Como sucede con la mayoría de personajes, como no suelen ser presentados desde un inicio, los animadores no saben si es que cumplirán con algún rol importante o si son relevantes para la trama, por lo que la paleta de colores y detalles no les suele importar mucho. Esto fue lo que pasó con Marco.

Su primera aparición en el anime nos mostró a un pirata irreconocible, de cabello negro y tez clara, pero con el paso de los arcos se le fue dando más detalle, hasta llegar al pirata veterano que apoya a los Mugiwara en su aventura, tal como su padre le dijo que hiciera.

“One Piece” es un manga y anime creado por el conocido mangaka Eiichiro Oda, quien publica su obra en la revista Weekly Shonen Jump, de Shueisha, desde el 22 de julio de 1997. En el año 1999, recibió su adaptación animada que es emitida hasta la fecha con más de 900 capítulos. El manga lleva 1.005 episodios y ha publicado 97 volúmenes en varias editoriales para diferentes países.

One Piece - Arco de Wano. Foto: Toei Animation

¿De qué trata “One Piece”?

Riqueza, fama y poder. Un hombre había obtenido todo en este mundo y era el Rey de los Piratas Gold Roger. Pero antes de morir, sus últimas palabras inspiraron al mundo a aventurarse al mar: “¿Mi tesoro? Si lo quieren, es suyo. Lo he escondido todo en ese lugar”.

Así dio comienzo a lo que se conoce como la Gran era de la piratería, que lanzó a cientos de piratas al mar para encontrar el gran tesoro One Piece.