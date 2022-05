El pasado 1 de abril, se dio inicio a la segunda temporada de estrenos anime 2022. Fueron varios títulos los que se lanzaron, desde obras totalmente nuevas hasta algunos regresos inesperados. Entre la amplia lista de series, una de las más esperadas por los amantes de la animación japonesa fue la primera temporada de “Spy x family”, cuya historia gira en torno a espías, asesinos y psíquicos, pero contiene mucha comedia.

Si es que aún no has visto este nuevo anime, entonces aquí te dejamos con cuatro razones por las cuales no te lo puedes perder.

Una historia que atrapa

Desde un inicio, la propuesta de una historia que involucra espías, asesinos y una niña con poderes es algo que llama muchísimo la atención, pero sorprendentemente la historia no se centra únicamente en esto, lo que hace que, por momentos, la misión del protagonista pase a segundo plano y sea el ambito familiar lo más importante.

Personajes únicos

Tenemos a tres protagonistas, el primero es twilight, Loid Forger, un espía que busca mantener la paz entre Ostania y Westalis a toda costa. Pese a que nunca había sufrido para completar una misión, esta última podría ser casi imposible.

La siguiente en la lista es Anya Forger, la pequeña que, desde muy joven, fue sometida a una serie de experimentos debido a su poder para leer las mentes, pero su vida cambia totalmente al conocer a Loid, quien la adopta como parte de la operación Strix.

La famosa asesina, Thorn Princes, Yor Forger, con el fin de mantener su trabajo en secreto, se hace esposa de Loid y acepta criar juntos a Anya.

Los Forger. Foto: Cloverworks

Una paleta de colores agradable

Para aquellos que han comenzado a ver este anime, se habrán dado cuenta de que la mayoría de colores mostrados en pantalla son tonalidades pasteles, lo cual hace que sea mucho más agradable a la vista. Los protagonistas pueden ser identificados con los colores primarios, rojo, amarillo y azul.

Paleta de colores de Spy x Family. Foto: Cloverworks

Una familia poco convencional

Al ser una familia adoptiva conformada por un espía, una asesina y una niña con poderes, muchos podrían creer que las cosas no saldrían bien. Sin embargo, “Spy x Family” se convierte en la nueva estrategia de Japón para motivar a sus jóvenes a formar familias, al mostrarnos cómo, pese a las dificultades, todo lo que se propone este trío es posible.

La familia Forger. Foto: Cloverworks

“Spy x family” es una obra escrita y dibujada por el joven mangaka Tatsuya Endo, quien desde marzo de 2019 viene publicando su creación en las páginas de la conocida revista Weekly Shonen Jump, de la editorial Shueisha. Hasta la fecha, lleva un total de siete volúmenes recopilatorios y se perfila a tener muchos más. De momento, su anime solo tiene como fecha de estreno el año 2022, pero se espera pronto tener más información.

SPYxFAMILY - pósters promocionales para el anime. Foto: Wit Studio/Cloverworks

SPY×FAMILY - sinopsis oficial

El maestro espía Twilight es el mejor en lo que hace cuando se trata de ir de incógnito a peligrosas misiones en nombre de un mundo mejor. Pero cuando recibe su última tarea, se da cuenta que es imposible: debe casarse y tener un hijo. ¡Esto podría volverlo loco!

No es alguien que dependa de los demás, Twilight tiene mucho trabajo: conseguir una esposa y un hijo para su misión de infiltrarse en una escuela privada de élite. ¡Lo que no sabe es que la esposa que ha elegido es una asesina y el niño que ha adoptado es un telépata!