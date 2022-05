“Nanatsu no Taizai: The four knights of apocalypse”: revelan el primer póster promocional para anime

El turno de la siguiente generación de caballeros ha llegado. ¿Qué les espera en sus nuevas aventuras?

Conoce más acerca de lo que se viene en Nanatsu no Taizai: the four knights of the apocalypse. Foto: Kodansha

Cine y Series LR LRTendencias ediciondigital@glr.pe