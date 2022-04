“Kunoichi Tsubaki no Mune no Uchi”, capítulo 2: ¿cómo y cuándo ver el nuevo episodio?

El primer episodio de “Kunoichi Tsubaki no Mune no Uchi” marcó rápidamente sus diferencias con la obra más popular de Souchirou Yamamoto. Tenemos, en primer lugar, a la protagonista Tsubaki, quien siente algo en su corazón frente a la incógnita figura masculina. Mientras ella se sonroja sola sin saber qué le sucede, el resto de su clan se divierte burlándose de ellos.

“Kunoichi Tsubaki no Mune no Uchi” basa su comedia en los malabares mentales de Tsubaki, y cómo el resto malinterpreta su desconcierto, mismo que le afecta en sus labores como kunoichi. Sazanka y Asagao, las compañeras de tu equipo, serán también importantes para los efectos cómicos de la serie: la primera como floja y comelona, y la segunda con su fuerte afecto a Tsubaki y su viveza.

Asagao, Tsubaki y Sazanka en el capítulo 2 de “Kunoichi Tsubaki no Mune no Uchi”. Foto: CloverWorks

¿Será “Kunoichi Tsubaki no Mune no Uchi” para ti?

Tras el primer episodio de “Kunoichi Tsubaki no Mune no Uchi”, resulta importante aclarar que no necesariamente te va a gustar solo porque te gustó “Karakai Jouzu no Takagi-san”, a menos que hablemos solo del arte. Este es un CGDCT con un amplio cast completamente femenino, y –por ahora, al menos- la comedia está centrada en Tsubaki, quien es la única la que le interesan los hombres dentro de un clan compuesto únicamente por mujeres (por un motivo distinto al de querer derrotarlos o burlarse de ellos).

¿Dónde y cuándo ver el capítulo 2 de “Kunoichi Tsubaki no Mune no Uchi”?

El segundo episodio de “In the heart of Kunoichi Tsubaski” se estrenó en Japón el domingo 17 de abril a las 12.00 a. m., lo cual corresponde a las 10.00 a. m. del sábado 16 en Perú. Crunchyroll es la plataforma de streaming que cuenta con los derechos para transmitir la serie a nivel mundial fuera de Asia, y el capítulo 2 ya está disponible en su catálogo desde las 11.30 a. m. del sábado 16 de abril (hora peruana).

México, Centroamérica (excepto Panamá): sábado 16 de abril a las 10.30 a. m.

Perú, Colombia, Ecuador, Panamá, Cuba: sábado 16 de abril a las 11.30 a. m.

Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico: sábado 16 de abril a las 12.30 p. m.

Chile, Paraguay, Argentina, Brasil, Uruguay: sábado 16 de abril a las 1.30 p. m.

Aunque sea una comedia, hay escenas bien animadas de acción en “Kunoichi Tsubaki no Mune no Uchi”. Foto: CloverWorks

Sobre “Kunoichi Tsubaki no Mune no Uchi”

“In the heart of Kunoichi Tsubaki” es un manga que se comenzó a publicar en enero de 2018 en la revista Gessan, y cuenta con siete volúmenes hasta la fecha. La historia trata sobre Tsubaki, una kunoichi del clan femenino Akane, el cual prohíbe relacionarse con hombres por considerarlos como criaturas peligrosas, aunque en realidad la mayoría de chicas los consideran como seres inferiores.