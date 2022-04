“Kunoichi Tsubaki no mune no uchi”, capítulo 1: ¿cómo y cuándo ver el estreno del anime?

Gracias a la popularidad de “Karakai Jouzu no Takagi-san” y de la icónica sonrisa de su protagonista Takagi, es imposible no reconocer el arte de Souichirou Yamamoto con solo ver a uno de sus personajes. Por ello, uno de los títulos curiosamente llamativos de esta temporada es “Kunoichi Tsubaki no mune no uchi”, también conocido como “In the heart of Kunoichi Tsubaki”.

Aunque este no es una comedia romántica, “Kunoichi Tsubaki no mune no uchi” tiene como protagonista a Tsubaki, una chica muy reconocida entre su clan de ninjas, y que siente curiosidad por el tema de los chicos. Sucede que su clan tiene prohibido interactuar con hombres por un tema de seguridad, por lo que veremos cómo juega la comedia del anime con esta premisa.

Visual oficial del anime de "Kunoichi Tsubaki no mune no uchi". Foto: CloverWorks

¿Será “Kunoichi Tsubaki no mune no uchi” para ti?

La respuesta rápida a la pregunta es que si eres fan de “Karakai Jouzu no Takagi-san”, seguramente valdría la pena que le des una oportunidad a “In the heart of Kunoichi Tsubaki”. Tiene la pinta de ser un anime ligero, centrado únicamente en comedia, y con un cast –muy grande, vale mencionar- de puras waifus, por lo que si te gustan los CGDCT, quizá te pueda interesar también.

¿Dónde y cuándo ver el primer episodio de “Kunoichi Tsubaki no mune no uchi”?

El capítulo 1 de “In the heart of Kunoichi Tsubaski” se estrenará en Japón el domingo 10 de abril a las 12.00 a. m., lo cual corresponde a las 10.00 a. m. del sábado 9 en Perú. Crunchyroll es la plataforma de streaming que cuenta con los derechos para transmitir la serie a nivel mundial fuera de Asia, y si bien ha confirmado que el anime estará disponible en su catálogo el sábado, aún falta determinar a qué hora será.

4 de los 38 diseños de personajes revelados para el anime de "Kunoichi Tsubaki no mune no uchi", incluyendo a Tsubaki. Foto: CloverWorks

Sobre “Kunoichi Tsubaki no mune no uchi”

“In the heart of Kunoichi Tsubaki” es un manga que se comenzó a publicar en enero de 2018 en la revista Gessan, y cuenta con siete volúmenes hasta la fecha. La historia trata sobre Tsubaki, una kunoichi del clan femenino Akane, el cual prohíbe relacionarse con hombres por considerarlos como criaturas peligrosas.