“Komi-san wa, comyushou desu 2”: ¿cuándo saldrá el capítulo 1 en Netflix?

Junto a la segunda temporada de “Tate no yuusha no nariagari”, “Komi-san wa, comyushou desu 2″ es el otro título más esperado por los fans de cara a la primavera 2022. El popular anime de comedia con un subtexto romántico se estrenó el miércoles 6 de abril, pero no en Netflix como se había anticipado.

En Japón, Netflix estrenó “Komi-san wa, comyushou desu 2″ prácticamente en simultaneo a su emisión en televisión (jueves 7 de abril), aunque ese no fue el caso para la audiencia internacional. Similar a lo que sucedió con la primera temporada, la plataforma no tendrá los nuevos episodios en su catálogo la misma semana de su estreno, sino recién semanas después.

Escena del capítulo 1 de “Komi-san wa, comyushou desu 2" que no cuenta con subtítulos. Foto: OLM

¿Cuándo se podrá ver “Komi-san wa, comyushou desu 2″ en Netflix?

El anuncio en la cuenta oficial de Twitter de @NetflixAnime confirmó que el capítulo 1 de “Komi-san wa, comyushou desu 2″ estará disponible el miércoles 27 de abril. Esto caerá mal entre los fans, quienes ya habían criticado a la compañía porque lo que hacían no era un verdadero simulcast, puesto que los nuevos episodios tardarán tres semanas en salir.

Esto obliga a que muchos ya hayan sintonizado el episodio 1 a través de sitios de terceros, pero esto tiene algunas desventajas en cuanto a la calidad del video e incluso por el tema de los subtítulos. Por ejemplo, en una de estas alternativas es notorio el hecho de que hay mensajes no hablados importantes que no han sido traducidos.

El anuncio oficial de Netflix sobre el estreno de “Komi-san wa, comyushou desu 2" en su catálogo. Foto: Twitter

¿Dónde ver el capítulo 1 de “Komi-san wa, comyushou desu 2″?

El capítulo 1 de “Komi-san wa, comyushou desu 2″ se estrenó en Japón este miércoles 7 de abril del a las 12.00 a. m., lo cual era el equivalente a las 10.30 a. m. del miércoles 6 de abril en Perú. Ante la no disponibilidad de la serie en Netflix, páginas de terceros y los primeros torrents del capítulo comenzaron a estar disponibles pasadas las 10.49 a. m. de ese mismo día.