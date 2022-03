“Bucchigire!”: nuevo anime original con diseños de personaje de “Shaman King”

Mientras la nueva adaptación de “Shaman King” se encuentra en emisión, su creador ha vuelto a ser noticia, pero esta vez no por su obra maestra. “Bucchigire!”, un nuevo anime original de acción, fue anunciado por la compañía Twin Engine, y entre otras cosas ha generado expectativas por la presencia de Takei en el staff.

La noticia promete debido a la buena cantidad de detalles que incluye respecto a la emisión de “Bucchigire!”. El twitter oficial y el sitio web recién inaugurados aparecieron junto a un teaser visual y un video promocional, además de la fecha en la que será emitido, plataformas de streaming y parte del staff.

El primer visual oficial de "Bucchigire!. Foto: Twitter @Bucchigire

¿Dónde y cuándo será emitido “Bucchigire!”?

Aunque no hay fecha exacta, se confirmó que “Bucchigire!” se estrenará en julio de 2022 en Japón. Asimismo, Amazon Prime Video y Hikari TV tendrán la licencia para la transmisión en simultáneo a la emisión japonesa.

Información sobre el staff

Además del ya mencionado Hiroyuki Takei (Shaman King) con el diseño de personajes, el staff de “Bucchigire!” incluye a Tetsuo Hirakawa (Zero kara Hajimeru Mahou no Sho) como director, Sachiko Nishiguchi (“The God of Highschool”, “Kemono Jihen”) en la dirección de arte, Hitomi Sudou (“Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu”) en la edición, entre otros. Geno Studio estará a cargo del anime.

Otros personajes revelados en el primer PV de "Bucchigire!". Foto: Canal de Youtube de TWIN ENGINE

Sobre “Bucchigure!”

“Bucchigire!” es un anime original que, según su sinopsis oficial, tendrá lugar en una era en la que los samuráis reinaban en Japón. “Los Shinsengumi han sido aniquilados por un atacante desconocido, dejando un solo sobreviviente. Siete criminales son elegidos como agentes dobles para los Shinsengumi. Para proteger Kyoto, una operación ultra secreta es ejecutada”, dice la información.