Crunchyroll: conoce los nuevos títulos que llegarán próximamente a la plataforma de streaming anime

Este martes 21 de diciembre, la web oficial de Crunchyroll, la plataforma de streaming más popular para disfrutar de los mejores animes, dio a conocer su lista definitiva con más de 30 series nuevas y que continúan en su catálogo. Los simulcasts desde Japón, subtituladas y dobladas, incluirán Attack on Titan - Temporada final, parte 2, además también llegarán otros títulos originales, como FreakAngels, My Dress-Up Darling, Orient y The Case Study Of Vanitas, entre muchos otros muy esperados.

Animes como Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc y Platinum End también forman parte de la lista de nuevos confirmados. Por su lado Blade Runner: Black Lotus, la serie original Crunchyroll y Adult Swim, y el súper éxito shonen One Piece continuarán con nuevos episodios. Además, Ranking of Kings llegará a Crunchyroll por primera vez desde su estreno en la última temporada.

A continuación te dejamos con la lista completa de animes confirmados con sus fechas de lanzamiento para Crunchyroll.

Entre los simulcasts nuevos de Crunchyroll para la próxima temporada tenemos:

Attack on Titan Final Season Part 2 – ¡Eren Yaeger y sus compañeros se dirigen a la batalla final! Estreno 9 de enero.

FreakAngels - Tras el fin de la civilización como la conocemos, doce jóvenes psíquicos de 23 años aspiran a reconstruir la sociedad. La temporada completa de 12 episodios se estrena el 27 de enero.

In the Land of Leadale - Viéndose atrapada en un MMORPG, una mujer intentará comenzar una nueva vida en las tierras de Leadale.

Princess Connect! Re: Dive Season 2 - El gremio gourmet regresa con más aventuras en una nueva temporada de Princess Connect! Re: Dive.

Love of Kill - ¡Dos asesinos se ven involucrados en una batalla entre sus respectivas organizaciones en este thriller!

The Strongest Sage with the Weakest Crest - Cuando un poderoso sabio se reencarna en otro mundo, está dispuesto a demostrar al mundo que puede llegar a ser de nuevo el más fuerte.

Miss KUROITSU from the Monster Development Department - Sigue a Miss Kuroitsu mientras crea criaturas de todo tipo para una organización malvada con la intención de que peleen contra superhéroes.

Life With an Ordinary Guy Who Reincarnated Into a Total Fantasy Knockout - ¡Dos amigos acaban transportados a otro mundo, pero uno de ellos lo hace convertido en una preciosa chica!

Akebi’s Sailor Uniform - ¡En una prestigiosa academia femenina, una nueva estudiante aspira a hacer tantas amigas como pueda!

CUE! - 16 aspirantes a actrices de voz aspiran a cumplir sus sueños: ¡convertirse en famosas en el mundo del anime!

Orient - De la autora de Magi llega una nueva historia de fieros guerreros que luchan contra monstruos en la Era Neo-Sengoku.

My Dress-Up Darling - Dos mundos opuestos se encuentran cuando un tímido joven y una popular chica conectan a través del mundo del cosplay.

Sabikui Bisco - Un joven explora un Japón destrozado tras un evento apocalíptico e intenta sobrevivir como puede.

Tokyo 24th Ward - Tres amigos de la infancia intentan salvar el futuro de una isla artificial en la bahía de Tokio.

Theatre of Darkness: Yamishibai Season 10 - ¡Disfruta de la próxima temporada de terror de Theatre of Darkness!

World’s End Harem - World’s End Harem está basado en el manga de Link y Kotaro Shono que se publica desde 2016 en la Shonen Jump+.

Las series que continúan desde la última temporada, nuevas en Crunchyroll:

Ranking of Kings –– Un joven príncipe parte en un viaje para demostrar que merece estar entre las filas de los reyes.

The Case Study of Vanitas – Vanitas y Noé continúan investigando los secretos de la Maldición de la Luna Azul.

Entre los simulcasts que continúan:

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc – ¡Tanjiro y sus compañeros luchan contra terribles demonios en una nueva misión en el Distrito Rojo de Yoshiwara!

Blade Runner: Black Lotus - Ambientada en Los Angeles en 2032, llega una nueva serie del universo Blade Runner con Blade Runner: Black Lotus.

Platinum End – ¡Del dúo creador de Death Note, un joven deberá luchar contra otros 12 humanos seleccionados para convertirse en el próximo dios del mundo!

Boruto: Naruto Next Generations - ¡Boruto continúa sus aventuras para convertirse en el ninja definitivo con el Equipo 7 y todos tus ninjas favoritos de Konoha!

One Piece – ¡Luffy y los Sombreros de Paja continúan sus aventuras en Wano y luchan contra los poderosos Emperadores!

Digimon Ghost Game - Llega una nueva historia de Digimon, ¡esta vez sumando fantasmas y hologramas al cóctel!

Dragon Quest: The Adventure of Dai - Basado en la clásica serie Dragon Quest, ¡sigue a Dai y su grupo en su gran aventura para derrotar al señor oscuro Hadlar!

Kiyo in Kyoto: From the Maiko House - Dos chicas persiguen sus sueños en la antigua capital en este tierno slice-of-life sobre una aspirante a maiko y la cocinera de la casa.

Tropical Rouge Pretty Cure - Una nueva serie de PreCure está en Crunchyroll, ¡y a brillar tropicalmente!

Yashahime: Princess Half-Demon–The Second Act – ¡La secuela de la famosa historia de la era feudal continúa con Yashahime: Princess Half-Demon - The Second Act!

Nuevos especiales:

The Irregular at Magic High School: Reminiscence Arc - Miyuki y Tatsuya protagonizan un prólogo especial a The Irregular at Magic High School. Estará disponible en los siguientes territorios: Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Chile, Perú, Colombia, Reino Unido, Irlanda, Australia y Nueva Zelanda.

Lord El-Melloi II’s Case Files {Rail Zeppelin} Grace note -Special Episode - ¡Los fans de TYPE-MOON podrán disfrutar de un nuevo episodio especial protagonizado por Lord El-Melloi! Estará disponible en los siguientes territorios: Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Chile, Perú, Colombia, Reino Unido, Irlanda, Australia y Nueva Zelanda.