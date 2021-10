One Piece, manga 1.029: ¿dónde leer gratis el nuevo episodio del shonen?

Desde el primer lanzamiento del manga de One Piece, el shonen logró posicionarse como una de las obras de Eiichiro Oda más exitosas dentro y fuera de Japón. La historia presenta a Luffy, un joven pirata que desea a toda costa conseguir el tesoro enterrado por Gold Roger. Para lograr su propósito, él se unirá a otras personas que tienen el mismo fin.

A continuación, conoce qué pasará en el episodio 1.029 de One Piece y dónde leerlo de manera online.

Horarios de estreno del manga 1.029 de One Piece

Estos son los horarios por países del capítulo 1.029 del manga de One Piece:

Perú , México y Colombia: domingo 24 de octubre a las 10.00 a. m.

Chile: domingo 24 de octubre a las 11.00 a. m.

Argentina: domingo 24 de octubre a la 12.00 p. m.

España: domingo 24 de octubre a las 5.00 p. m.

One Piece. Foto: 4Kids

¿Dónde leer el manga 1.029 de One Piece?

La historieta está disponible de manera online en el portal VIZ o en las plataformas virtuales de la revista japonesa Shonen Jump y MangaPlus.

¿Qué pasó en el manga 1.028 de One Piece?

El episodio 1.028 del manga de One Piece llamado Brachiojaurus mostró cómo es que Lucci, que está en Onigashima, se encuentra con dos agentes, quienes pretenden que Wanokuni se incorpore al Gobierno Mundial luego de que Kaidou sea asesinado y capturen a Nico Robin.

Por otra parte, Sanji se encuentra en un estado crítico, ya que no sabe cómo controlar su nuevo cuerpo y no quiere convertirse en un monstruo. Tras unos minutos, el personaje es atacado por Queen, pero no recibe ningún tipo de daño. ¿Volverá a la normalidad?