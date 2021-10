Dragon Ball Super, manga 77: Bardock regresa a la franquicia tras más de 20 años

Solo faltan pocos días para el lanzamiento del manga 77 de Dragon Ball Super, por lo que muchos fanáticos están a la esperada de la obra, ya que se incorporará a uno de los personajes más queridos de la franquicia: Bardock. Como se recuerda, este saiyajin es el padre de Goku y solo apareció en la serie durante la saga de Freezer. No obstante, Akira Toriyama lo trajo de vuelta en el último lanzamiento del shonen.

A través del sitio web del manga de Dragon Ball (vía DBS Chronicles), Toyotaro, quien se encarga de dibujar la historieta escrita por Toriyama, compartió los primeros borradores de lo que sucederá en la próxima entrega y finalmente se pudo ver a Bardock en su forma de mono gigante.

En las imágenes, se observa parte de la historia de Monite cuando ocurrió la invasión de los saiyajin junto al ejército de Freezer en el planeta Cereal. Como se sabe, Granola, habitante de dicho lugar, sufrió la pérdida de su gente debido a aquellos guerreros, por lo que buscará vengarse de sus descendientes.

La llegada de los saiyajins. Foto: Weekly Shonen Jump

Sin embargo, algo que no sabía Granola es que Bardock fue uno de los pocos saiyajin que los ayudó a no ser eliminados por los subordinados de Freezer. Parte de esta acción se aprecia en la última viñeta cuando el papá de Goku se da cuenta que un namekusei estaba huyendo de los enemigos. Bajo esta premisa, queda en duda qué hará el antagonista tras conocer que no todos eran los malos.

Bardock aparece en el planeta Cereal. Foto: Weekly Shonen Jump

¿Cuándo se estrenará Dragon Ball Super, manga 77?