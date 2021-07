‘Blade runner: black lotus’: anime de Adult Swim y Crunchyroll estrena adelanto

Blade runner llegó a los cines en 1982 bajo la dirección de Ridley Scott. El futuro distópico encantó a millones de personas y ha permitido la creación de una franquicia en torno a su emocionante historia. En ese sentido y algunos años después que una secuela llegara a los cines, Adult Swim y Crunchyroll se han unido para llevar a cabo Blade runner: black lotus .

Si bien el anuncio se realizó algún tiempo atrás, un primer vistazo fue revelado en el marco de la Comic-Con @ Home. Además, la casa realizadora de Rick y Morty acaba de lanzar el tráiler oficial de la serie, en el que se indica que su llegada al streaming se daría a finales de este año.

En concreto, según explicó Deadline, Adult Swim distribuirá la versión con doblaje en inglés, mientras que Crunchyroll emitirá la original en japonés con subtítulos. De esa manera, el título llegará a otros mercados fuera de Asia.

Por lo pronto, se sabe que la producción constará de 13 episodios, los cuales están dirigidos por Shinji Aramaki, de Appleseed, y Kenji Kamiyama, de Ghost in the shell: stand alone complex. Asimismo, de acuerdo con Collider, este proyecto nos aproximará a una replicante creada en secreto, lo cual difiere de la premisa presentada en las películas en las que la historia se centraba en agentes de policías.

Con ello, continúa el citado medio, Black Lotus buscaría ampliar el universo creado en el cine en otros sentidos al integrar personajes como traficantes del mercado negro, políticos y científicos.

Blade runner: black lotus – personajes y reparto de voces