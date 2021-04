Shingeki no Kyojin, final del manga: Hajime Isayama comparte mensaje a fans

El manga de Shingeki no Kyojin está a poco de culminar tras once años de publicación. Ahora que se encuentra en su punto más alto, los seguidores no dejan de preguntarse lo que pasará con los sobrevivientes tras la aparente derrota de Eren Jaeger a manos de Mikasa Ackerman.

Anteriormente, Bessatsu Shonen Magazine de Kodansha reveló la portada especial que dedicará al último capítulo de Attack on titan. Todo un golpe de nostalgia, ya que vemos a las versiones jóvenes de los protagonistas, Eren, Mikasa, Armin y más, antes de unirse a la lucha contra los titanes.

Como si esto fuera poco, el mismo creador del manga, Hajime Isayama, dedicó unas palabras de despedida y agradecimiento a todos los seguidores de su trabajo. “Gracias por estos once años y medio. ¡Disfruta de otra revista (historia) a partir de ahora!”, expresó.

Foto: Bessatsu Shonen Magazine

¿Cuándo se estrena el capítulo 139 del manga de Attack on Titan?

El capítulo 139 de Shingeki no Kyojin estará disponible el viernes 9 de abril de 2021 a través de la conocida revista japonesa Bessatsu Shonen Magazine.

¿Dónde leer el manga 139 de Attack on Titan online?

La obra original de Hajime Isayama se publica en la revista Bessatsu Shonen Magazine, por lo que no cuenta con una página oficial por el momento para leerla vía online. Sin embargo, existen algunos portales web de fans donde el manga está disponible.