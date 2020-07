One Piece Manga 984: ¡Se revela la identidad del hijo de Kaido! Yamato es mujer [FOTOS]

Este lunes, 29 de junio, se publicó en Japón la edición #30 de la conocida revista Weeekly Shonen Jump y con ella el tan esperado capítulo 984 de One Piece, obra del conocido mangaka Eiichiro Oda, quien a principios de mes se tomó un tiempo para reestructurar su ambiente de trabajo y así evitar contagios de COVID-19 entre sus asistentes. Así lo dio a entender en un reciente comunicado publicado en Twitter.

En los capítulos pasados se pudo ver cómo el grupo conformado por los samuráis de Oden, los Piratas Kid y los Mugiwara lograron infiltrarse con éxito en la isla Onigashima, lugar en donde se encuentran Kaido y Orochi. La intención de esta alianza es detener la fiesta que celebran los tiranos de Wano y así liberar a ese país.

One Piece Manga 984 - Resumen - El rostro tras la máscara: ¡Yamato es mujer!

El capítulo de esta semana retoma desde el momento en que Page One y Ulti fueron atacados por Yamato. Pese al gran impacto, ambos usuarios de akuma no Mi tipo Zoan prehistórica lograron levantarse. En otra habitación Luffy y el hijo de Kaido comenzaron a pelear, ya que Mugiwara no quería escucharle, sin embargo, al ver cómo llegaban más personas huyeron.

One Manga 984 (Foto: Weekly Shonen Jump)

Mientras tanto en el estrado del castillo en Onigashima, un indefenso Momonosuke se encuentra crucificado, siendo Orochi quien anuncia la ejecución del último sucesor de los Kozuki. Sin embargo, no cuenta con que entre la multitud se encuentran infiltrados varios de los Mugiwara. En otro punto están el grupo de Kiku y los vainas rojas, estos terminan encontrándose con Nekomamushi e Izo.

One Manga 984 (Foto: Weekly Shonen Jump)

Finalmente, en algún lugar oculto del castillo, Yamato le revela a Luffy que es hijo de Kaido y cómo hace 20 años fue testigo de la ejecución de Kozuki Oden, y que desde ese tiempo le ha admirado, por lo cual su deseo es liberar Wano. Después de todo se quita la máscara, dejando ver su verdadero rostro como mujer.