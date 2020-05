Inuyasha Asatte: escucha la declaración de Sesshomaru a Rin. ¿Juntos en Hanyo no Yashahime?

Inuyasha es considerado uno de los mangas y animes más queridos e importantes de la industria japonesa. Con una historia que enamoró a los fans de principio a fin, el anuncio de su creadora Rumiko Takahashi de continuar las aventuras de sus personajes ha revolucionado las redes sociales.

Con los primeros bocetos oficiales dados a conocer, donde se han presentado a los hijos de Inuyasha y Seshomaru como protagonistas, una duda surgió entre los fans: ¿quién es la madre de los gemelos de Sesshomaru?

La respuesta a esta interrogante estaría en el CD drama ‘Inuyasha Asatte’, el cual salió a la venta tras el fin del anime oficial. En este audio podemos escuchar al propio seiyuu Ken Narita dándole vida una vez más a su entrañable personaje.

¿De qué trata Inuyasha Asatte?

Este capítulo especial llega después del final de “Inuyasha Kanketsu-Hen” o “Inuyasha: El acto final” como se le conoce en Latinoamérica. La trama nos cuenta cómo Kagome ha decidido quedarse en la época feudal con inuyasha para vivir junto a Miroku y Sango; Shippo sigue con ellos y entrenando para ser más fuerte.

La confesión de Seshomaru a Rin en Inuyasha Asatte

Con el paso de los minutos, llegamos al momento cumbre del audio, ya que se revela cómo Sesshomaru lleva un conflicto interno al no saber de qué manera expresar su amor por Rin. Si hacemos memoria, la joven quedó al cuidado de la anciana Kaede y el demonio va a visitarla de vez en cuando. Antes que finalice el CD Drama, el personaje se confiesa:

Escucha desde el minuto 9:52

CD drama Inuyasha "Asatte" sub español - Part 2 La segunda parte del cd de drama :) Aqui sale el por que de la declaracion de sesshomaru a rin... Posted by Inuyasha on Sunday, December 6, 2015

“Rin, ¿te has acostumbrado a vivir en el pueblo? ¿No te has sentido intimidada?, ¿has usado el Kimono que te regale? Cuando estés en problemas, ansiosa, triste o lo que sea, no dudes en llamarme vendré hacia ti inmediatamente. Aunque estemos separados, si tu pronuncias mi nombre, llegaré rápidamente hasta donde te encuentres. La distancia no es un obstáculo, nuestros corazones están unidos por el poder de la confianza, no hay nada que temer. Basta con tener ese sentimiento, debería ser suficiente para llenar tu corazón".