One Punch-Man: fan art muestra a ‘La roca’ como Saitama en el live-action [VIDEO]

Luego de mucha espera, Sony al fin confirmó que está trabajando en una adaptación en versión live-action del popular anime One Punch-Man, el cual ganó miles de seguidores a poco tiempo de su estreno.

Si bien el proyecto solo cuenta por el momento con dos guionistas, el conocido artista bajo el nombre de Bosslogic ya encontró a un candidato ideal para darle vida al carismático Saitama, el protagonista de la serie.

Se trataría de Dwayne Johnson o más conocido como La roca, este talentoso actor guardaría ciertos rasgos con el personaje principal del anime, como sus grandes habilidades presentes en cada película de acción.

Además no estaría solo, si no tendría la compañía de su fiel compañero Genos, un cyborg que se convierte en discípulo de Saitama para entrenar junto a él y combatir contras los terribles villanos que acechan la paz de la Tierra.

Para su papel, el artista tiene pensado en el actor Kevin Hart, aunque el aspecto físico sea muy diferente al personaje, lo que en realidad estaría buscando es la gran química y desenvolvimiento que presentan las dos estrellas cuando aparecen en los cines.

One Punch-Man 2 - Tráiler

Hasta el momento, solo se conoce que el live-action de One Punch-Man será escrito por Scott Rosenberg y Jeff Pinkner, aclamados por ser guionistas en Venom, Jumanji: welcome to the jungle y Jumanji: the next level.

Aunque ya se han adaptado otros animes como Fullmetal Alchemist, Bleach, Death Note o Dragon Ball, los resultados no han sido del todo favorecedores, dejando a los fans molestos por no conseguir la esencia de sus obras favoritas. Sin embargo, todo podría cambiar con el nuevo proyecto en manos de Sony.