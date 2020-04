The Promised Neverland: segunda temporada del anime se retrasa hasta 2021 debido a la COVID-19

La cuenta oficial de Twitter del anime Yakusoku no Neverland, obra de los mangakas Kaiu Shirai y Posuka Demizu, anunció el jueves 23 que la fecha de estreno de la segunda temporada de la adaptación animada ha sido retrasada. Inicialmente se había programado para lanzarse en octubre de este año, pero debido al efecto de la nueva enfermedad por coronavirus (COVID-19) en Japón, se ha pospuesto sin fecha fija hasta el 2021.

La primera temporada del anime fue estrenada en el mes de enero de 2019. Fue la cadena Aniplex la principal encargada de transmitir la serie. Además, esta también llegó a varios servicios de streaming como Crunchyroll, Hulu, Funimation, y HIDIVE. Tras su estreno, Toonami también emitió la serie doblada al inglés en EE. UU.

Debido a la propagación del coronavirus en Japón, no solo ha sido la segunda temporada del anime la que se ha visto afectada, sino que la retransmisión planeada para el mes de julio también ha tenido que ser pospuesta hasta octubre, esto para cubrir la ausencia que dejará la nueva entrega.

The Promised Neverland

Los mangakas Shirai y Demizu lanzaron el manga de Yakusoku No Neverland en la revista Weekly Shonen Jump perteneciente a la editorial Shueisha desde agosto de 2016. La historia ya ha entrado en su arco final en septiembre de 2018. Shirai había declarado en una entrevista, en agosto de 2018, que no le gustaría que la historia se extienda demasiado, y agregó que la obra no pasaría de los 20 o 30 volúmenes.