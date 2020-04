Netflix confirma que Violet Evergarden se estrenará el 3 de abril

Hace ya 3 meses que el conocido servicio de streaming Netflix anunció que la película más popular de la Kyoto Animation, Violet Evergarden: Eternity and the Auto Memory Doll, sería agregada a su catálogo para todo el mundo en este 2020; sin embargo, no se había dado una fecha fija para su inclusión.

Finalmente, después de tanta espera, la película de Violet Evergarden llegará a las pantallas de todos sus fanáticos. La fecha confirmada es el 3 de abril de 2020, por lo que la cinta podrá ser reproducida desde horas de la mañana. Esta nueva producción llega a todo el mundo tanto en su idioma original, japonés (con subtítulos), como también doblada al español.

Como se puede apreciar en el catálogo de Netflix, ya hay una vista previa para la película Violet Evergarden: Eternity and the Auto Memory Doll acompañada de la siguiente sinopsis oficial: “Violet Evergarden es requerida como profesora en una escuela femenina para dar clases a Isabella York, heredera de la noble familia York. Ella es pesimista sobre su futuro; a la vez que no siente el menor apego hacia Violet”.

Violet Evergarden

Este largometraje contará una historia que sucede de manera paralela a los eventos que se dieron durante el anime. Es actualmente uno de los proyectos más recientes de Kyoto Animation, que sigue esforzándose para levantarse de la tragedia que enlutó a todo el mundo de la animación. Pese a esto, sigue trabajando e incluso se ha confirmado que habrá una segunda cinta, aunque por el momento no tiene fecha de estreno.